Un porumbel a provocat un incendiu puternic de vegetație în Franța. Peste 2,5 hectare au fost mistuite de flăcări: „Este extrem de rar"

Un porumbel care a lovit un cablu electric a provocat un incendiu de vegetație în comuna Génis, din departamentul francez Dordogne. Focul s-a extins pe o suprafață de peste 2,5 hectare înainte ca pompierii să reușească să îl stingă.

Incidentul a avut loc luni, 3 august, cu puțin timp înainte de prânz. Pasărea a lovit instalația electrică și a murit în urma impactului. Penele sale au luat foc, iar după ce porumbelul a căzut la sol, flăcările s-au transmis vegetației uscate din apropiere, potrivit Midi Libre.

Pompierii chemați la fața locului au intervenit timp de mai bine de o oră pentru a opri extinderea incendiului. În cele din urmă, focul a fost stins, însă peste 2,5 hectare de vegetație au fost distruse. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, incendiul a pornit exact din locul în care pasărea a căzut după contactul cu linia electrică.

Génis are puțin peste 500 de locuitori, iar un asemenea incident este neobișnuit pentru comunitate. „Este extrem de rar", spune primarul Marianne Reynaud-Lasternas, într-o declarație pentru ICI Périgord. Nu au fost raportate persoane rănite, iar incendiul a fost lichidat înainte ca flăcările să ajungă la locuințele din zonă.