„Safari uman" în Herson: Rușii au vânat cu drona un vânzător de legume. Imagini distopice

Imagini care par desprinse dintr-un film distopic au fost surprinse într-o piață din Herson, unde un vânzător de fructe și legume a fost urmărit intenționat de o dronă rusească încărcată cu explozibil. Bărbatul a încercat să scape alergând în jurul camionului său, în timp ce aparatul executa mai multe manevre pentru a rămâne pe urmele lui.

Atacul s-a produs marți, 4 august, în jurul orei 06:30, într-o piață din orașul aflat în sudul Ucrainei. Înregistrarea arată cum comerciantul neînarmat observă drona și încearcă să folosească autovehiculul drept scut. Aparatul îl urmărește însă în jurul camionului, înainte de a se prăbuși și de a exploda în apropierea sa.