Un medic italian susține că razele solare nu cauzează cancer și că produsele de protecție solară sunt inutile: OMS a luat foc
Postat la: 04.08.2026 |
Un medic italian susține că razele solare nu cauzează cancer și că produsele de protecție solară sunt inutile. Instituțiile oficiale care fac politici de sănătat s-au aprins.În centrul controversei se află un videoclip publicat de medicul italian Debora Rasio, care a susținut că razele solare nu provoacă melanom și că produsele cu factor de protecție nu reduc riscul de cancer de piele.
Pentru a-și susține afirmațiile, aceasta a invocat mai multe studii științifice
Potrivit analizei realizate de Il Post, studiile respective au fost însă interpretate greșit. Cercetările arată că expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete crește riscul de cancer de piele și că utilizarea corectă a cremelor de protecție contribuie la reducerea acestui risc.
Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) clasifică radiațiile ultraviolete drept cancerigene. Razele UVA și UVB pot provoca leziuni ale ADN-ului celular, iar expunerea repetată sau arsurile solare severe cresc riscul apariției melanomului și al altor forme de cancer cutanat. Studiile invocate în videoclip arată că persoanele expuse constant la soare, cum sunt cele care lucrează în aer liber, dezvoltă mai rar arsuri solare acute decât cei care se expun doar ocazional, în vacanțe sau în weekend. Acest lucru nu înseamnă însă că soarele protejează împotriva melanomului. Specialiștii explică faptul că expunerile intense și sporadice, mai ales cele care provoacă arsuri, reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de risc.
Oamenii care folosesc creme de protecție solară fac cancer de piele mai des
Un alt argument folosit în videoclip a fost un studiu din 2023 care părea să arate că utilizatorii de creme solare dezvoltă mai des cancer de piele. Autorii cercetării explică însă că este vorba despre o asociere statistică, nu despre o relație de cauzalitate. Persoanele cu pielea foarte deschisă, cu numeroși alunițe sau cu antecedente de arsuri folosesc mai frecvent protecție solară, dar au și un risc natural mai mare de a dezvolta astfel de afecțiuni. În plus, mulți oameni petrec mai mult timp la soare tocmai pentru că se simt protejați, fără să reaplice crema la intervalele recomandate. Concluzia studiului este exact opusă celei prezentate în videoclip: utilizarea corectă a produselor cu protecție solară, împreună cu evitarea expunerii excesive și a arsurilor, rămâne una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenție.
Discuția vine în urma acuzațiilor unui rapper
Discuția a fost relansată după ce rapperul italian Salmo a afirmat într-un videoclip că a dezvoltat un carcinom bazocelular, sugerând că acesta ar avea legătură cu utilizarea cremelor de protecție solară. Medicii atrag atenția că faptul că două evenimente apar unul după altul nu înseamnă că există o relație de cauză și efect. Nu există dovezi științifice care să arate că produsele de protecție solară provoacă cancer de piele.
Instituțiile sanitare italiene, inclusiv Ministerul Sănătății și Institutul Superior de Sănătate, au lansat campanii de informare pentru a combate dezinformarea apărută pe rețelele sociale. Recomandarea specialiștilor rămâne aceeași: expunerea la soare trebuie făcută cu moderație, evitând orele cu radiații puternice, folosind îmbrăcăminte adecvată și aplicând corect creme cu factor de protecție, care trebuie reaplicate periodic. Scopul nu este evitarea completă a soarelui, ci reducerea expunerii care poate provoca arsuri și crește riscul de cancer de piele.
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