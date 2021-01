Nepotul Vulpii reactivează soția unui ofițer "doi s'un sfert" de 42 de ani cu pensie de 13.000 de lei

Chestorul de poliție, Irina Alexe, pensionată din Poliție la doar 42 de ani, va fi readusă în Ministerul de Interne de USR-PLUS. Potrivit actelor de stare civilă ea este căsătorită cu Liviu Alexe, ofițer al Direcției Generale de Protecție Internă din MAI, fosta "Doi și un sfert," serviciul secret al MAI.

Irina Alexe părăsea în urmă cu trei ani Ministerul de Interne, pensionându-se la doar 42 de ani. Pensia primită: 13.000 de lei. Ea a mai fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și în Guvernul Cioloș și se ocupa de relația cu prefecții. La doar 42 de ani a fost scoasă la pensie cu o pensie lunară de 13.000 de lei.

Ea este autoarea mai multor articole de drept public. După anul 2018 a coordonat dezvoltarea în teritoriu a PLUS și a contribuit în mod direct la derulare campaniilor electorale ale PLUS ori ale Alianței USR PLUS. A fost promovata de Dacian Ciolos, cunoscut in presa si ca "Nepotul Vulpii", fiind ruda cu chestorul Virgil Ardelean, fostul sef al serviciului de informatii al MAI.