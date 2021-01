O carmangerie din Arges a deversat sange si organe intr-un rau. Ce masuri au decretat autoritatile

O firma de prelucrare a carnii din judetul Arges a fost amendata cu 60.000 de lei, dupa ce a deversat in raul Bascov, afluent al raului Arges, sange, organe si alte resturi biologice. Comisarii Garzii de Mediu au sistat activitatea societatii, pana la remedierea problemelor descoperite.

"Imagini socante in Bascov, sange revarsat direct in raul Bascov, afluent al raului Arges. Locuitorii de pe strada Micsunele sunt terorizati efectiv de o carmangerie locala. Mirosul persistent si mizeria obliga oamenii sa stea cu geamurile inchise tot timpul anului", a scris Tudor Daniel pe Facebook. Dupa ce imaginile au aparut in spatiul public, autoritatile s-au autosesizat si au demarat controale.

"In aceasta dimineata, echipa ABA Arges-Vedea a participat alaturi de echipa Garzii de Mediu Arges, la actiunea de verificare si control, a unui agent economic identificat ca posibil poluator. Au fost solicitate si verificate documentele privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate, dar si a celor rezultate in urma procesului industrial desfasurat.

Impreuna cu reprezentantii Garzii de Mediu Arges au fost verificate sistemele de alimentare cu apa si cele de evacuare. De asemnea au fost prelevate probe de apa din canalul de scurgere a apelor pluviale din apropiere pentru analiza indicatorilor fizico-chimici", au anuntat, miercuri seara, oficialii de la Apele Romane Arges-Vedea.

Institutia va continua investigatiile urmand ca in functie de cele constatate sa aplice prevederile Legii Apelor. Reprezentantii Garzii de Mediu au precizat ca au constatat mai multe nerespectari ale legislatiei din domeniul protectiei mediului, fiind aplicata o sanctiune in valoare de 60.000 lei si interzicerea activitatii pana la intrare in legalitate. "Nu toleram asa ceva", a fost mesajul transmis de prefectul Emanuel Soare.