O noua tornada s-a format in Calarasi. Imaginile surprinse luni seara

O noua tornada s-a format in judetul Calarasi, judet aflat luni sub vertizare de Cod Rosu de vant cu puternic, cu „aspect tornadic" si ploi torentiale. Tornada s-a format in zona localitatii Cuza Voda, in jurul orei 19:00 si a fost pozata de Gabriela Ispas.

Imaginea a fost distribuita si de pagina de Facebook a Consiliului Judetean Calarasi. Localitatea Dajna, din judetul Calarasi, a fost afectata de o tornada uriasa, pe 30 aprilie. Au fost afectate mai multe locuinte, iar un autocar plin cu pasageri a fost luat de vartej, fiind ranite 5 persoane. Tot in cursul serii de luni, 6 mai, mai multe localitati din judetul Calarasi au fost lovite de grindina. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, luni, ca nu s-au inregistrat apeluri la 112 in judetele Calarasi si Ialomita, in contextul avertizarii meteorologice cod rosu.

″In contextul avertizarii meteorologice cod rosu caracterizat de vant cu viteze de peste 100-110km/h, aspect tornadic, grindina de mari dimensiuni, frecvente descarcari electrice si averse torentiale, pana in acest moment, la nivelul judetelor Ialomita si Calarasi nu s-au inregistrat apeluri la numarul unic de urgenta 112 care sa necesite interventia echipajelor de pompieri. Pompierii militari raman la datorie, iar in functie de evolutia situatiei din teren, vor interveni cu promptitudine in sprijinul populatiei si autoritatilor din zonele aflate sub incidenta vremii nefavorabile", se precizeaza intr-un comunicat al IGSU.

Autoritatile judetelor Ialomita si Calarasi au emis luni mesaje de avertizare catre populatie prin sistemul RO-ALERT si au activat grupele operative ale ISU, fiind dispuse masuri de mobilizare imediata a fortelor si mijloacelor de interventie, in contextul avertizarii meteo de cod rosu care viza fenomene meteorologice imediate - vant cu peste 100-110 km/h, cu aspect tornadic.

IGSU preciza ca, in cazul aparitiei situatiilor de urgenta, peste 180 de pompieri militari cu 100 de autospeciale si mijloace tehnice sunt pregatiti sa actioneze in sprijinul populatiei. Totodata, personal din turele libere a fost alertat, pentru situatia in care ar fi fost necesara suplimentarea fortelor de interventie. Informatii despre modul de comportare in cazul producerii unor situatii de urgenta sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obtinute prin intermediul aplicatiei DSU, care poate fi descarcata gratuit din Google Play Store si AppStore.

In situatia manifestarii vantului puternic si caderilor de grindina, IGSU recomanda populatiei sa ramana in spatii inchise care asigura protectia si sa evite deplasarea in zone cu copaci, panouri publicitare sau stalpi de electricitate care ar putea fi doborati. De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vantul puternic, se recomanda parcarea autoturismelor in zone ferite, la distanta fata de copaci sau stalpi de electricitate.