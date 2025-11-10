Șpăgarii voiau să cumpere obuze care să fie vopsite și revândute Ucrainei. Cine este omul de afaceri care ar fi dat milionul pentru Moșteanu

Marius Isăilă, fost senator arestat pentru cumpărare de influență, ar fi urmat să obțină banii pentru șpagă de la bulgarul Ivanov Angelov Roman, reprezentantul unei companii de armament din țara vecină.

Cei doi voiau ca ministrul Ionuț Moșteanu să facă presiuni asupra companiei Romtehnica, deținută de MApN, pentru ca aceasta să cumpere obuze din Kazahstan, care ulterior urmau să fie revopsite și vândute în Ucraina prin intermediul firmei din Bulgaria.

„El e cu-americanii! Mi-a zis Roman! Zice: bă, s-a schimb... s-a mișcat bine, zice: al tău nu vrea mă, bani, ministru'? Voi sunteți nebuni? V-aduc... vă umplu de bani! Voi n-ați înțeles... în Albania, pentru c-au vândut armamentu', au devenit miliardari peste noapte! I-a făcut pe miniștri miliardari! Peste noapte!", spunea Marius Isăilă în convorbirea cu Octavian Berceanu, interceptată de procurori.

Isăilă voia ca Octavian Berceanu să aranjeze o întâlnire între ministrul Moșteanu și bulgarul Ivanov.

„Fii atent! Bulgaru' vine, vine marți în România! (...) Aranjează o-ntâlnire între ministru și bulgar, marți! Vorbește cu Tudor să-i aranjeze o-ntâlnire! (...) Să se vadă! Sau miercuri! Să se vadă cu ministru', vrea să-i propună ministrului niște chestii concrete... (...) pentru industria de apărare! Concret, nu vorbim povești! Va înțelege! Moșteanu nu face altceva decât să facă să...să dea curs mai repede demersurilor!", spunea Marius Isăilă.

Isăilă și Roman aflaseră că MApN urmează să scoată la vânzare obuze vechi de 120 mm, pe care voiau să le cumpere și să le revândă tot în Ucraina.

Pe 9 octombrie 2025, Marius Isăilă a avut o nouă discuție cu Octavian Alexandru Berceanu. Din discuție rezultă că Marius Isăilă și partenerul său bulgar voiau să cumpere obuze din Kazahstan, însă în documente voiau ca Romtehnica, respectiv MApN, să apară ca utilizator final.

Planul lui Isăilă prevedea ca obuzele să fie dezasamblate, apoi să fie duse la o fabrică de armament din România. Acolo, urmau să fie reasamblate și vopsite, iar statul român să le revândă prin intermediul Sofia Arm Tech în Ucraina.

„Prin intermediul societății din Bulgaria, le vindem... c-avem cui! (...) End-user-u' este Ucraina, ca să știi! Final!", spunea fostul senator.

Bulgarul Ivanov Angelov Roman nu este la prima afacere cu arme pentru Ucraina. A semnat mai multe contracte cu companii înregistrate în România care vând arme în Ucraina, dar nu a reușit să intre în afacerile cu arme derulate de statul român prin companiile Romarm și Romtehnica.

Tribunalul București a admis vineri, 7 noiembrie, cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului senator Marius Ovidiu Isăilă, acuzat de cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.

Procurorii susțin că fostul senator ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.

Isăilă a fost reținut joi pentru 24 de ore și vineri a fost dus în fața unui judecător de la Tribunalul București. Magistratul a decis ca fostul senator să fie arestat pentru 30 de zile.

DNA a emis un comunicat de presă în legătură cu acest caz, în care nu-i menționează numele fostului senator, însă surse judiciare au precizat pentru Agerpres că este vorba de Marius Ovidiu Isăilă.