Participarea la războiul lui Trump în Iran comparat cu cumpărarea de bilete ieftine pentru Titanic după ce acesta a lovit deja aisbergul!

Generalul francez Michel Yakovleff tocmai a comparat participarea la războiul lui Trump în Iran cu „cumpărarea de bilete ieftine pentru Titanic” după ce acesta a lovit deja aisbergul. Și apoi a devenit și mai rău pentru Trump.

Yakovleff nu este un vorbitor obișnuit. Este un general cu trei stele, fost comandant al legendarei Legiuni Străine Franceze și a deținut funcții de conducere în cadrul NATO. Este una dintre cele mai respectate voci militare din Franța și își exprimă în mod regulat opiniile despre chestiuni de securitate internațională.

Așadar, atunci când a fost întrebat despre apelurile disperate ale lui Trump ca Europa să se alăture catastrofei sale din Iran, răspunsul său a avut o greutate semnificativă. Nu a stat prea mult pe gânduri... A prezentat cinci motive distincte pentru care fiecare națiune europeană ar trebui să refuze categoric. Și fiecare este mai dăunător decât precedentul.

În primul rând, Trump nu înțelege cum funcționează de fapt NATO. Nu poți lansa propria campanie unilaterală de bombardament și apoi să inviți aliații să conducă o operațiune separată sub comanda ta. Nu așa funcționează alianțele. Dacă Trump vrea ca NATO să fie implicat, NATO preia comanda. O operațiune, un steag, un lanț de comandă. „Nu cred că a înțeles asta”, a spus Yakovleff. Numai asta este o acuzație devastatoare la adresa unui om care pretinde a fi cel mai mare negociator de pe pământ.

În al doilea rând, nimeni nu știe care sunt obiectivele strategice reale. Dincolo de deschiderea forțată a Strâmtorii Hormuz, care este scopul final? Schimbarea regimului? Izolarea situației? O soluționare negociată? Trump nu a spus-o. Se pare că nu poate spune, pentru că nu știe el însuși.

În al treilea rând, și aceasta este deosebit de brutală, nu poți coordona o campanie militară multinațională prin tweet-uri care se schimbă la fiecare două minute. Dacă națiunile aliate își pun soldații în pericol, au nevoie de obiective explicite, scrise, din partea Statelor Unite. După cum a spus Yakovleff: „Va fi necesar ca Trump însuși să știe ce vrea”. Disprețul tăcut din această propoziție ar putea șterge vopseaua de pe un perete.

În al patrulea rând, există problema fundamentală a încrederii. Trump și-a abandonat aliații înainte și toată lumea știe că ar face-o din nou fără ezitare în momentul în care ar deveni util din punct de vedere politic. Kurzii știu asta. Afganii știu asta. Europa știe asta. „Ne dezamăgea oricând îi convenea”, a spus generalul. De ce ar pune vreo națiune în joc trupele pentru un lider cu un asemenea palmares?

Și în al cincilea rând, lovitura decisivă. Yakovleff a citat un principiu pe care a spus că l-a învățat la Colegiul de Război al Armatei SUA: „Nu întărești eșecul. Mergi mai departe. Găsești altceva.” Un general francez decorat folosește doctrina militară americană, predată în colegiile de război americane, pentru a explica lumii de ce a-l urma pe acest președinte american în luptă ar fi o malpraxis strategic.

Răspunsul global a fost la fel de condamnabil. Japonia a spus nu. Australia a spus nu. Regatul Unit a spus nu. Uniunea Europeană a spus nu. Între timp, rachetele și dronele iraniene au făcut Strâmtoarea Hormuz atât de periculoasă încât companiile de asigurări nu vor acoperi petrolierele care trec prin ea.

Douăzeci la sută din petrolul mondial curge în mod normal prin această strâmtoare. Prețurile petrolului cresc vertiginos, iar consumatorii de pretutindeni simt acest lucru. Trump a început acest lucru. L-a escaladat. A izolat America de aliații săi în acest proces (via Liviu Mihaiu)