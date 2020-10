Patriarhia avertizează Guvernul: "A vorbi despre anularea sărbătorii de Crăciun este total deplasat"

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a declarat luni la Antena 3 că este „total deplasat" să se ia în calcul de către autorități restricționarea sărbătorilor dedicate Crăciunului.

„A vorbi de anularea sarbatorii de Craciun mi se pare total deplasat in acest moment. Stiu ca inainte e vorba de un eveniment care antreneaza atentia intregii tari (alegerile parlamentare, n.red.). Sper sa nu se introduca in discutie o dubla masura. Nu cred ca e potrivit si nici corect sa vorbim in cheie sumbra de sarbatorile de iarna", a declarat Vasile Bănescu. Șeful DSU, Raed Arafat, a spus recent că perioada Sărbătorilor de iarnă va fi una cu restricții impuse de lupta împotriva Covid-19. El susține că oamenilor le va fi imposibil să petreacă Sărbătorile așa cum o făceau în anii trecuți.

„Despre sărbătorile de iarnă... este încă o perioadă care va trebui să fie adaptată acestui virus. Știu că atunci o să avem din nou foarte mulți oameni care o să vrea să sărbătorească sărbătorile de iarnă ca și cum nu ar fi fost virusul și nu este nicio problemă. Din păcate acest lucru va fi imposibil. Va trebui să ne adaptăm modului în care în acest an vom trece prin perioadele respective în speranța că la anul vom putea să revenim la cât mai aproape de viață normală, cum o știam noi înaintea acestui virus".