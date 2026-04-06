Pe surse - Revocare la SAPE: Sebastian Bodu, înlăturat din Consiliul de Supraveghere în urma unor controale

Sebastian Bodu a fost revocat de către Adunarea Generală a Acționarilor din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al SAPE S.A., potrivit unor informații obținute din surse guvernamentale.

Decizia ar fi fost luată în urma constatărilor formulate de Corpul de control al prim-ministrului, precum și a verificărilor efectuate de AMEPIP, care au vizat modul de respectare a regulilor de guvernanță corporativă în cadrul companiei.

Numire contestată

Surse apropiate situației indică faptul că revocarea este legată de modul în care a fost realizată numirea inițială a lui Sebastian Bodu în Consiliul de Supraveghere.

Printre problemele invocate se numără:

• lipsa unei proceduri de selecție conforme legislației privind guvernanța corporativă;

• absența avizului AMEPIP;

• utilizarea unei „liste de rezervă", mecanism care nu este prevăzut de cadrul legal aplicabil întreprinderilor publice, contrar practicii de guvernanta corporativa admisa de OECD si de Comisia europeana.

Suspiciuni privind relații de interes

Potrivit presei, Sebastian Bodu ar fi susținut numirea lui Alexandru Grigore în Directoratul companiei, în contextul existenței unor relații patrimoniale între cei doi.

Numirea lui Alexandru Grigore a fost ulterior revocată la scurt timp, de către Consiliul de Supraveghere al SAPE, în cursul anului 2025.

Context de instabilitate

Revocarea lui Sebastian Bodu vine într-un context mai larg de schimbări în Consiliul de Supraveghere al SAPE:

• Cristian Popovici - încetare de drept a mandatului;

• Alexandru Diaconu - revocat în urma unei decizii definitive de incompatibilitate pronunțate de ANI.

Posibile implicații la nivel european

Surse guvernamentale susțin că situația de la SAPE ar fi fost analizată și în contextul jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, în relația cu Comisia Europeană.