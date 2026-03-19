Piata Inteligentei Artificiale bubuie odata cu aparitia unui nou model chinezesc la vârf

Chinezii au dezvoltat un model de inteligență artificială suficient de performant încât, pentru câteva zile, mulți au crezut că este o nouă versiune a celebrului DeepSeek. Modelul a apărut anonim pe internet, a stârnit agitație printre dezvoltatori, iar speculațiile au pornit imediat. Numai că surpriza nu venea de la DeepSeek, ci de la Xiaomi. Da, Xiaomi, compania de la care mulți români își cumpără telefoane, electronice și electrocasnice. Produce modele de inteligență artificială de top.

Noul model se numește MiMo-V2-Pro, iar Xiaomi îl prezintă nu ca pe un simplu chatbot, ci ca pe un model de vârf gândit să stea la baza unor agenți AI. Pentru cei care nu sunt încă familiarizați cu termenul, agenții AI sunt sisteme capabile să analizeze cantități foarte mari de informații, să scrie cod, să folosească diverse unelte software și să ducă sarcini mai complexe până la capăt cu intervenție umană minimă. Pe scurt, îi spui ce vrei să facă, iar el execută o bună parte din muncă aproape singur.

Inițial, modelul a apărut sub numele de Hunter Alpha și a atras rapid atenția pentru că părea un model AI de categoria grea cu aproximativ 1 trilion de parametri și capacitatea de a procesa volume uriașe de text, de până la 1 milion de tokeni, dintr-o singură dată. Cu alte cuvinte, poate păstra și analiza cantități enorme de informație în același context, fără să piardă ușor firul, la fel cum fac și unele dintre cele mai avansate modele de top actuale, precum GPT-5.4, Gemini 2.5 Pro sau Claude Opus 4.6.

Lupta pentru supremația în AI se ascute de la lună la lună, iar cine construiește acum modelele, cipurile, platformele și ecosistemele de mâine are șanse uriașe să domine piețe întregi. Noi riscăm să rămânem doar simpli consumatori, dependenți de ce inventează alții și privind cu gura căscată cum viitorul se construiește în altă parte.