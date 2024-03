"Pistolara" Nicoleta Cârciumaru de la ANAF a intrat în bataia puștii guvernului Ciolacu după ce Boloș "a cântat in biserică"!

Cu toate ca e masiv sustinuta de Marcel Bolos, ministrul Finantelor care a facut jocuri de culise si in cazul scandalului Rosia Montana, Nicoleta Cârciumaru, sefa ANAF, este in procedura avansata de a fi schimbata de Marcel Ciolacu.

Boloș, curprins ca "a cantat in biserică" cand nu a trebuit, dupa ce a propus si ca inspectorii ANAF sa poarte pistoale ca sa faca anchete staliniste, a primit un avertisment de la Ciolacu, in schimb oamenii sai cam trebuie sa plece, cum este si cazul lui Cârciumaru, careia i se imputa acum proasta colectare a taxelor, dar si gestionarea defectuasă a implementarii e-Factura. Initial, ea fusese salvata la interventia ministrului Finantelor, urmand ca numai vicepresedintii sa fie schimbati, dar in urma evolutiilor politice amintite ar urma ca intreg stafful de la ANAF sa fie inlocuit. Atat situatia cu e-Factura dar si cu slaba colectare sunt considerate punctele slabe ale inceputului de an, din punct de vedere financiar.