Ce urmărește Beijingul: China pompează 54 de miliarde de dolari în bănci și companii de asigurări
Postat la: 08.09.2026 |
China va injecta aproximativ 54 de miliarde de dolari în trei bănci de stat şi cinci companii de asigurări, într-o nouă operaţiune de recapitalizare menită să consolideze sistemul financiar şi capacitatea acestuia de a susţine economia, însă valoarea programului a fost mai mică decât anticipau pieţele.
Instituţiile financiare vor primi în total 360 de miliarde de yuani (53,6 miliarde de dolari) de la entităţi de stat, în principal Ministerul Finanţelor şi gigantul China National Tobacco.
Este pentru prima dată când Beijingul extinde o asemenea recapitalizare şi la companiile de asigurări, ale căror rate de solvabilitate s-au deteriorat pe fondul dobânzilor scăzute.
Acţiunile instituţiilor vizate au scăzut luni la Hong Kong. Agricultural Bank of China a pierdut 2,7%, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 2,3%, iar China Taiping Insurance aproape 4%. People's Insurance Company of China şi China Life Insurance au scăzut fiecare cu peste 2%, în timp ce indicele Hang Seng a coborât cu mai puţin de 1%.
Agricultural Bank şi ICBC primesc cea mai mare parte a capitalului
Agricultural Bank of China şi ICBC, două dintre cele mai mari bănci de stat chineze, intenţionează să atragă până la 160 de miliarde de yuani, respectiv 100 de miliarde de yuani, prin plasamente private de acţiuni către instituţii precum Ministerul Finanţelor, China National Tobacco şi subsidiarele acesteia.
Fondurile vor fi utilizate integral pentru consolidarea capitalului.
Export-Import Bank of China va primi direct 30 de miliarde de yuani de la Ministerul Finanţelor, pentru a-şi întări capacitatea de finanţare a economiei reale şi de absorbţie a riscurilor.
În sectorul asigurărilor, China Life va primi 35 de miliarde de yuani, China Taiping Insurance 7 miliarde, iar People's Insurance intenţionează să atragă până la 15 miliarde de yuani de la Ministerul Finanţelor. Sinosure va primi 10 miliarde de yuani, iar China Reinsurance Group va atrage 3 miliarde.
Programul vine după injecţia de capital de 500 de miliarde de yuani acordată anul trecut unui grup de patru mari bănci de stat şi după anunţul Beijingului din martie privind emiterea în acest an a unor obligaţiuni speciale de Trezorerie de 300 de miliarde de yuani pentru recapitalizarea marilor creditori de stat.
Beijingul pregăteşte băncile pentru investiţii în AI şi tehnologii avansate
Băncile chineze se confruntă de mai mulţi ani cu comprimarea marjelor, în condiţiile în care autorităţile le încurajează să menţină costul creditelor scăzut pentru debitorii aflaţi sub presiune.
Marjele nete de dobândă, diferenţa dintre veniturile obţinute din credite şi costurile plătite pentru depozite, au coborât anul acesta la minime istorice.
Han Shen Lin, director pentru China la The Asia Group, consideră că Beijingul pregăteşte băncile pentru următorul ciclu de investiţii strategice, în special pentru necesarul masiv de capital din inteligenţa artificială şi tehnologiile avansate.
"China foloseşte efectiv capitalul de stat pentru a întări capacitatea sistemului bancar de a absorbi şocurile", a spus acesta.
Capitalul suplimentar le-ar putea permite băncilor şi să accelereze eliminarea sau radierea creditelor neperformante, reducând presiunile potenţiale asupra calităţii activelor.
Pentru prima dată, Beijingul recapitalizează şi asigurătorii
Companiile chineze de asigurări sunt afectate de menţinerea dobânzilor la niveluri scăzute, care le comprimă profitabilitatea.
Rata de solvabilitate a sectorului a coborât la 180,6% la sfârşitul trimestrului al doilea, de la 204,5% anul trecut. Nivelul rămâne însă mult peste cerinţa de reglementare de 100%.
Citibank consideră că dimensiunea mai redusă decât se anticipa a programului indică o poziţie de capital mai sănătoasă a asigurătorilor şi, implicit, o nevoie mai mică de recapitalizare agresivă.
Problema economiei chineze rămâne cererea slabă de credite
Injecţia de capital ar putea avea însă un impact foarte limitat asupra economiei pe termen scurt, potrivit lui Larry Hu, economist-şef pentru China la Macquarie.
Problema principală care limitează creditarea nu este lipsa capitalului băncilor, ci cererea redusă de împrumuturi.
Creşterea celei de-a doua economii a lumii a continuat să încetinească în trimestrul al treilea, iar Beijingul a început să recunoască public existenţa unor "dificultăţi şi provocări", după ce anterior descria evoluţia economiei drept mai bună decât se anticipase.
Sprijinul fiscal a fost intensificat prin accelerarea emisiunilor de obligaţiuni guvernamentale şi promovarea proiectelor de infrastructură, însă Hu nu se aşteaptă la un program masiv de stimulare.
"Ne aşteptăm ca autorităţile să facă doar atât cât este necesar pentru atingerea ţintei de creştere din acest an", a spus economistul.
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