Trump, o nouă declarație care a scandalizat lumea: cui îi spune că îi aparține Luna, satelitul natural al Pământului

Donald Trump a provocat un val de reacții pe rețelele sociale după ce a susținut pe platforma Truth Social că Luna aparține Statelor Unite.

Fostul președinte american a distribuit duminică mai multe imagini și mesaje care au stârnit rapid valuri de ironii și glume printre utilizatorii de pe internet.

Una dintre aceste postări, creată cu ajutorul inteligenței artificiale, a devenit imediat virală și s-a transformat în sursă de meme-uri, mulți comparându-l pe Donald Trump cu personaje din filmele de animație.

Val de meme-uri cu „Despicable Me" și redenumirea statului New Mexico

Printre reacțiile apărute online s-au numărat numeroase meme-uri inspirate de seria de animație „Despicable Me". Motivul este legat de unul dintre personajele principale ale filmelor, care, în mod comic, plănuiește să fure satelitul natural al Pământului.

Într-o altă postare, Trump a distribuit o imagine care prezintă conturul statului New Mexico. În imagine, denumirea „Mexico" este tăiată cu roșu, iar în locul ei apare cuvântul „America".

Postarea a fost publicată la puțin peste o săptămână după ce Trump a anunțat din Biroul Oval că a depus documentele pentru redenumirea lacului Ontario în „Lake America", în contextul disputei comerciale cu Canada.

Val de critici de la politicieni și ironii inspirate din „Star Wars"

Mesajul referitor la New Mexico a fost criticat pe rețelele sociale. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, s-a alăturat reacțiilor și i-a transmis lui Trump, într-un mesaj pe X/Twitter: „Taci".

Guvernatoarea statului New Mexico, Michelle Lujan Grisham, a criticat, la rândul său, postarea lui Trump, potrivit New York Post.

Trump a publicat, de asemenea, o imagine generată cu inteligența artificială care prezintă un model de uniformă pentru US Space Force. Imaginea include stema și stelele desemnate pentru uniformă.

Postarea a generat și ea reacții ironice pe internet, utilizatorii apelând inclusiv la referințe din universul „Star Wars" și la meme-uri asociate cu nazismul.