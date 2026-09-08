Vaca Muerta devine centrul mondial pentru construcția uriașelor centre de date: Noua regiune care atrage coloșii din industria Inteligenței Artificiale

Patagonia atrage un interes tot mai mare din partea investitorilor care caută amplasamente pentru centre de date de mari dimensiuni, datorită temperaturilor scăzute, resurselor de energie regenerabilă, gazelor din Vaca Muerta şi suprafeţelor vaste disponibile.

Proiectele sunt încă în faze incipiente, însă Argentina încearcă să profite de explozia investiţiilor în infrastructura necesară inteligenţei artificiale. Spre deosebire de SUA, unde construirea centrelor de date provoacă opoziţie din cauza consumului de electricitate şi a impactului asupra mediului, în Argentina astfel de proiecte s-au dezvoltat până acum fără prea multă atenţie publică.

În provincia Neuquén, compania Pampa Energia analizează construirea unui centru de date lângă termocentrala sa Loma de la Lata, care ar putea consuma până la 500 MW, folosind energie provenită din apropiata formaţiune Vaca Muerta, una dintre cele mai mari rezerve de gaze de şist din lume.

Compania caută investitori şi speră să ajungă la acorduri iniţiale până la sfârşitul anului. Investitorii interesaţi vor însă să înceapă cu proiecte-pilot de 20-40 MW înaintea unei eventuale extinderi. Numai infrastructura electrică necesară pentru 500 MW ar costa aproape 900 de milioane de dolari.

Interesul pentru Argentina a crescut odată cu stabilizarea situaţiei macroeconomice şi cu reformele preşedintelui Javier Milei. Regimul de stimulente RIGI oferă facilităţi fiscale şi stabilitate de reglementare pentru investiţiile majore, iar guvernul şi-a consolidat relaţiile cu Washingtonul.

OpenAI a anunţat în octombrie anul trecut un parteneriat cu compania locală Sur Energy pentru un centru de date alimentat cu energie curată, cu o capacitate de până la 500 MW şi o investiţie potenţială de până la 25 de miliarde de dolari.

Proiectul nu este însă încă definitiv. Cofondatorul Sur Energy, Emiliano Kargieman, declara în august că lucrează cu provincia Neuquen pentru identificarea unui amplasament, dar că decizia privind semnarea contractului final aparţine OpenAI.

Argentina intenţionează, de asemenea, să construiască o a doua staţie de conectare pentru cablurile de fibră optică, pentru a îmbunătăţi conectivitatea Patagoniei.

Compania americană FlexDomes caută investitori pentru un centru de date în Neuquen. Prima etapă, cu o capacitate IT de 120 MW, ar necesita aproximativ 1,4 miliarde de dolari şi ar utiliza energie din Vaca Muerta.

În provincia Chubut, compania poloneză Green Capital pregăteşte un proiect care ar urma să înceapă cu 300 MW şi o investiţie de 3 miliarde de dolari, dar care ar putea ajunge în cele din urmă la 3.000 MW.

Compania închiriază aproximativ 1.298 de kilometri pătraţi de teren la sud de Trelew, unde intenţionează să construiască parcuri eoliene şi solare astfel încât centrul de date să nu depindă de reţeaua electrică naţională.

Şi în provincia Buenos Aires sunt analizate noi amplasamente. Pampa Energia a convenit să furnizeze 30 MW pentru prima etapă a unui centru de date într-o zonă de liber schimb din Bahía Blanca.

Argentina are în prezent doar centre de date de dimensiuni reduse, concentrate în Buenos Aires, şi se află în urma altor ţări din regiune. Amazon dezvoltă un centru de date de mari dimensiuni în Chile, Google construieşte unul în Uruguay, iar Paraguay a anunţat în mai un proiect susţinut de Taiwan.

Principalul avantaj al Patagoniei este combinaţia dintre climatul rece, care reduce costurile de răcire, şi accesul la energie hidro, eoliană, solară şi gaze naturale.

Conectivitatea şi infrastructura electrică insuficientă rămân însă obstacole majore, iar specialiştii avertizează că multe dintre proiectele anunţate nu au ajuns încă la stadiul unor investiţii ferme.

Incertitudinea politică este un alt factor. Unii investitori ar putea aştepta alegerile prezidenţiale din Argentina din 2027 şi urmăresc evoluţia proiectului "Super RIGI", prin care Milei propune facilităţi fiscale suplimentare pentru investiţiile de mari dimensiuni.