România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional mediu conform rezultatelor PISA din 2025. În 2026 e și mai rău!

Peste jumătate dintre elevii români de 15 ani, 52%, nu ating nivelul de bază la Matematică, iar la Citire procentul a ajuns la 48%, arată rezultatele PISA 2025, cea mai importantă testare internațională, publicate marți de OCDE. Asta arata ca media este in jur de 50%, putin depășită de fapt. Jumătate dintre români nu inteleg nimic din ceea ce citesc in propozitii simple si chestiuni generale de matematică (aritmetică). În plus, 57% dintre elevi au rezultate sub nivelul de bază la rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale.

Situația s-a înrăutățit față de 2022 la toate cele trei domenii evaluate - Matematică, Științe și Lectură, arată rezultatele anunțate. La testarea PISA au participat 10.362 de elevi de 15 ani din 321 de școli gimnaziale, licee și școli profesionale, din mediul urban și rural. România a depășit pentru prima dată pragul de 50% în ceea ce privește ponderea elevilor care nu ating nivelul minim de competență la Matematică, arată rezultatele PISA 2025. 52% dintre elevii români de 15 ani sunt sub nivelul 2 la Matematică, nivel considerat de OCDE pragul minim de competență. La evaluarea precedentă, PISA 2022, procentul era de aproximativ 49%. Asta înseamnă o creștere de aproximativ 3 puncte procentuale în numai trei ani. La nivelul 2, un elev trebuie să poată folosi cunoștințele de bază pentru rezolvarea unor probleme relativ simple și să recunoască modul în care o situație poate fi reprezentată matematic. Elevii aflați sub acest nivel au dificultăți în folosirea cunoștințelor de matematică în situații practice.

Rezultatele sunt mai slabe și la Citire. 48% dintre elevii români nu ating nivelul minim de competență, față de aproximativ 42% la PISA 2022. Și aici, ponderea elevilor cu rezultate slabe a crescut, apropiindu-se de jumătate din totalul celor evaluați. Nivelul 2 este considerat de OCDE pragul de la care elevii pot identifica ideea principală a unui text de lungime moderată, pot găsi informații pe baza unor criterii și pot reflecta asupra scopului și formei unui text atunci când li se cere acest lucru.

România înregistrează o deteriorare și la Științe, domeniul principal al evaluării PISA 2025. Ponderea elevilor care nu ating nivelul minim de competență a ajuns la 46%, față de 44% la evaluarea din 2022. Rezultatele arată astfel o înrăutățire a situației în toate cele trei domenii de bază evaluate de PISA: Matematică, Citire și Științe.

La ediția precedentă, din 2022, România obținuse câte 428 de puncte la Matematică, Citire și Științe. Atunci, 48,6% dintre elevi nu atingeau nivelul minim la Matematică, 41,7% la Citire și 44% la Științe.

OCDE folosește nivelul 2 drept reper pentru competențele de bază pe care elevii ar trebui să le poată utiliza în situații din viața reală. Un rezultat sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească, să scrie sau să facă deloc calcule. Înseamnă că are dificultăți în folosirea cunoștințelor respective pentru a înțelege informații, a face conexiuni și a rezolva probleme. De aceea, ponderea elevilor situați sub nivelul 2 este folosită frecvent în discuțiile despre analfabetismul funcțional.

Testarea PISA 2025 s-a desfășurat în România în perioada 12 mai - 9 iunie 2025. Au fost selectați 10.362 de elevi de 15 ani din 321 de școli gimnaziale, licee și școli profesionale, din mediul urban și rural. Eșantionul a fost selectat prin procedura standardizată folosită la nivel internațional.