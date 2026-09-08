Scădere record a rezervelor valutare ale Japoniei: Tokyo a cheltuit zeci de miliarde pentru salvarea yenului
Postat la: 08.09.2026 |
Rezervele valutare ale Japoniei au înregistrat în august cea mai mare scădere de când Ministerul de Finanţe a început să publice aceste date, în 2000, diminuându-se cu aproximativ 80 de miliarde de dolari, în principal pe fondul intervenţiilor autorităţilor pentru susţinerea yenului.
Rezervele au scăzut cu 6,18%, de la 1.287 de miliarde de dolari în iulie la 1.207 miliarde de dolari în august, potrivit datelor Ministerului japonez de Finanţe.
Este a patra lună consecutivă de declin, iar scăderea a depăşit precedentul record, înregistrat în mai, când rezervele se reduseseră cu 5,58%.
Ministerul nu a precizat oficial cauza declinului. Kyodo News a citat însă un oficial al instituţiei potrivit căruia reducerea rezervelor a fost provocată de intervenţiile pentru susţinerea yenului şi de scăderea valorii obligaţiunilor guvernamentale, după creşterea randamentelor.
Tokyo a intervenit în repetate rânduri pe piaţa valutară în ultimele luni, încercând să oprească deprecierea monedei naţionale.
În aprilie şi mai, autorităţile japoneze au cumpărat yeni în valoare de aproximativ 11.730 de miliarde de yeni, echivalentul a 75,26 miliarde de dolari.
La sfârşitul lunii iulie a urmat o intervenţie şi mai mare, de 15.400 de miliarde de yeni, la care au participat şi Statele Unite, prin vânzarea de euro pentru susţinerea yenului.
În total, Japonia a utilizat până acum 27.100 de miliarde de yeni pentru intervenţii valutare în 2026, cea mai mare sumă cheltuită vreodată într-un singur an.
Recordul precedent fusese stabilit în 2003, când autorităţile cheltuiseră 20.400 de miliarde de yeni.
Intervenţia coordonată cu Washingtonul a fost, de asemenea, prima acţiune comună a Japoniei şi SUA pentru susţinerea yenului din 1998.
Moneda japoneză a atins pe 23 iulie un minim al ultimilor 40 de ani, de 163,98 yeni pentru un dolar.
În prezent, yenul se tranzacţionează în jurul nivelului de 155,98 yeni pentru un dolar, după intervenţiile autorităţilor.
Creşterea randamentelor obligaţiunilor la nivel mondial a contribuit, de asemenea, la reducerea valorii activelor deţinute în rezervele Japoniei. Randamentele obligaţiunilor din Germania şi Marea Britanie, precum şi cele ale titlurilor de Trezorerie americane, au urcat la niveluri nemaiatinse de mai mulţi ani.
Masahiko Loo, senior fixed income strategist la State Street Investment Management, consideră că investitorii nu ar trebui să interpreteze scăderea puternică a rezervelor drept un semn de dificultăţi financiare. "Declinul reflectă o acţiune de politică economică, nu un stres financiar", a declarat Loo.
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