Secretul de sub Paris și Berlin: stațiile de metrou care funcționează impecabil de un secol, dar niciun călător nu a coborât vreodată pe peronul lor

Sub străzile din Paris și Berlin se ascund stații de metrou complet conservate, dar nefolosite de călători. Unele au devenit decoruri ideale pentru filme, în timp ce altele au rămas martori tăcuți ai Războiului Rece.

Chiar la capătul unei linii de metrou pariziene pe care puțini o cunosc se află o stație în care nu a coborât niciodată vreun pasager. De un secol, trenurile trec pe lângă ea în viteză, fără să oprească vreodată.

În interior, peroanele sunt curate, luminile funcționează, iar gresia strălucește ca nouă. Totuși, niciun călător nu a călcat vreodată pe acolo.

Stația Haxo a fost construită în 1921 în arondismentul 19 pentru a uni liniile 3 și 7 prin tunelul Voie des Fêtes. Proiectul trebuia să conecteze două cartiere și să fluidizeze traficul, dar planurile au eșuat rapid. Serviciul de transfer între Pré-Saint-Gervais și Porte des Lilas nu a funcționat, iar oamenii au ales alte rute.

În loc să renunțe complet, autoritățile au încercat o soluție de avarie: un serviciu de navetă, pe care publicul l-a ignorat cu desăvârșire. În 1939, totul a fost anulat. Ce face însă această stație cu adevărat stranie este că nu are niciun acces din stradă.

Fără scări, fără coridoare, fără case de bilete. Doar peronul, bolțile acoperite cu faianță și semnalizarea, toți perfect conservați, dar complet inutili. Este ca o scenă de teatru construită pentru un spectacol care nu a avut loc niciodată.

Platouri de filmare secrete sub străzile Parisului

Totuși, uitarea nu a însemnat și moartea. În spatele ușilor încuiate, Haxo a devenit, fără să-și dorească, un platou de filmare aproape perfect. Cinci producții cinematografice îi trec pragul în fiecare an, iar pelicula care a imortalizat-o cea mai celebră este „Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain".

În 1993, stația a găzduit chiar și un eveniment de presă pentru prezentarea noului material rulant MF 88. O gară construită pentru călători care nu au venit niciodată, dar care a servit drept decor pentru cei care au transformat-o în imagine. Haxo nu este însă un caz singular.

Stațiile fantomă din subteranul parizian

La celălalt capăt al orașului, sub arondismentul 16, o altă stație împărtășește un destin aproape identic. Porte Molitor a fost proiectată pe o legătură între liniile 9 și 10, denumită „voie Murat", cu o platformă centrală flancată de două șine.

Scopul ei era nobil: să deservească Parc des Princes în serile de meci, când mii de suporteri se revărsau spre stadion. Dar în 1932, capacitatea arenei a fost dublată, iar calculele au arătat că stația nu ar fi putut face față fluxului de spectatori, scrie curiozitate.ro.

Proiectul a fost abandonat înainte de a prinde viață, iar astăzi cele două șine servesc drept garaj pentru trenuri. Lista acestor locuri uitate continuă. Stația Arsenal, de pe linia 5, și Champ de Mars, de pe linia 8, împărtășesc aceeași soartă.

Mai la nord, Croix-Rouge a fost închisă în 1939, odată cu multe alte opriri din acea perioadă, dar nu și-a redeschis niciodată porțile. În schimb, a devenit un decor căutat pentru filmele și serialele de epocă, un colț de Paris înghețat în timp, perfect pentru producătorii care caută autenticitate.

Iar Porte des Lilas-Cinéma, construită în 1921 ca terminus al liniei 7 bis, un proiect care nu s-a materializat niciodată, marchează astăzi punctul de plecare al Route des Fêtes.

Războiul Rece și stațiile fantomă din Berlin

Dacă la Paris aceste stații sunt doar curiozități arhitecturală, la Berlin povestea capătă o dimensiune cu totul diferită. Aici, Războiul Rece a transformat metroul într-un câmp de luptă tăcut. După construirea Zidului, în 1961, zeci de stații din Berlinul de Vest au devenit inaccesibile.

Trenurile continuau să circule, dar prin stații închise, luminate doar cât să permită vizibilitatea, supravegheate de soldați est-germani înarmați. Autoritățile est-germane au ales o soluție radicală: nu au demolat nimic, nu au deviat rutele.

Au închis pur și simplu accesul, transformând aceste locuri în morminte subterane. Timp de aproape treizeci de ani, un balet suprarealist s-a desfășurat sub Berlin. Trenurile încetineau, dar nu se opreau niciodată.

Călătorii din Vest priveau prin geamuri peroanele pustii, unde soldați încremeniți păzeau întunericul. Aceste stații au primit un nume care spune totul: Geisterbahnhöfe, stații fantomă.

Secretele subterane conservate până astăzi

Singura excepție a fost Friedrichstrasse, un punct de trecere oficial între cele două lumi, unde granița trecea chiar prin subteran. Astăzi, una dintre aceste stații, Nordbahnhof, păstrează încă urmele acelei perioade.

Plăcile de pe peron sunt originale, neschimbate de la construirea Zidului până la reunificare. O gresie înghețată în anii 1960, la fel cum cea a stației Haxo a rămas intactă din anii 1920.

Două orașe, două povești diferite, dar același reflex: să lași placarea să vorbească pentru călătorii care nu au existat niciodată.