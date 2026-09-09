Directorul general al Nvidia despre Chat GPT Astra: "AGI a sosit!”
Postat la: 09.09.2026 |
Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a scris pe X, într-o postare scurtă: „From ChatGPT to o1 to Astra in 4 years. AGI has arrived.” Au urmat felicitarea adresată echipei OpenAI, precizarea că modelul Astra fusese antrenat pe peste 100.000 de sisteme Nvidia Grace Blackwell NVLink72 și anunțul că alte 400.000 de procesoare grafice urmau să intre în funcțiune. Îin 24 de ore, postarea acumulase deja milioane de vizualizări.
Cel mai important eveniment din istoria tehnologie a fost anunțat ca o notă de subsol la un comunicat de vânzări. Și nu e prima dată. În martie 2026, pe podcastul lui Lex Fridman, același Huang declarase deja: „Cred că am atins AGI” — într-o discuție în care Fridman propusese ad hoc drept criteriu un sistem capabil să creeze și să crească o companie tehnologică evaluată la un miliard de dolari.
Huang a acceptat criteriul tocmai pentru că succesul nu trebuia să dureze: a dat exemplul unei aplicații care ar putea deveni virală și apoi să iasă din afaceri la scurt timp. Pe 26 august 2026, într-un apel cu investitorii Nvidia, a repetat că, „pentru multe sarcini”, s-ar putea spune că AGI a fost deja atinsă, adăugând imediat că asemenea borne i se par „lipsite de sens”. Până la postarea din 6 septembrie sunt, așadar, trei declarații publice în același an, în contexte și după criterii diferite.
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