Secretul ascuns timp de 25 de ani după atacurile din 11 Septembrie: Primăria New York a știut că aerul de la Ground Zero era toxic

La aproape 25 de ani de la tragicele evenimente din 11 septembrie, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat publicarea a zeci de mii de documente oficiale. Potrivit acestuia, actele dovedesc că administrația locală de la acea vreme a ascuns cu bună știință faptul că aerul din zona atacurilor era extrem de toxic, încercând astfel să evite răspunderea legală.

„Aceste documente arată ce ştia oraşul despre prezenţa aerului toxic în zona Ground Zero, la ce moment a aflat şi cum a acţionat pentru a-şi limita responsabilitatea juridică", a acuzat primarul într-o conferinţă de presă.

Această publicare online a fost decisă în urma unui acord judiciar cu asociaţia 9/11 Health Watch, o organizaţie de apărarea victimelor, care a sesizat justiţia pentru a obliga oraşul să facă publice informaţiile pe care le deţine.

În afara celor 2.977 de persoane care au fost ucise în Statele Unite în ziua atacurilor de la 11 septembrie 2001, în principal la New York, alte peste 9.400 de persoane au murit din cauza unor boli legate de expunerea lor la atentate, potrivit programului federal înfiinţat pentru a le asigura monitorizarea medicală.

După norul de praf iniţial, care a urmat surpării Turnurilor Gemene World Trade Center, au urmat luni de poluare şi de praf rezisual care au antrenat cancere de care suferă şi azi mii de newyorkezi.

„Oameni s-au îmbolnăvit pentru că liderii în care aveau încredere i-au minţit şi le-au spus că pot respira fără pericol un aer toxic", a acuzat Zohran Mamdani.

Fostii primari Rudy Giuliani și Michael Bloomberg, vizați de noile dezvăluiri

Aceste documente - care urmează să fie postate online în valuri, timp de 12 luni - ar putea să-i pună în discuţie doi dintre predecesorii săi - Rudy Giuliani, care se afla în post la momentul atacului, şi Michael Bloomberg, începând din iarna lui 2002.

Unele dintre cele 173.000 de documente publicate marţi privesc „discuţii pe care administraţia Giuliani le avea la acea vreme pe tema responsabilităţii sale juridice şi riscurilor sanitare", a precizat în această conferinţă de presă avocatul-şef al oraşului New York, Steven Banks.

Alt document relevă „informaţii furnizate de către reprezentantul în Congres Jerry Nadler" în mandatul lui Michael Bloomberg „cu privire la îngrijorări ale locuitorilor din sudul Manhattanului" referitoare la calitatea aerului pe care-l respirau.

Anturajele celor doi foşti primari, contactate de AFP, nu au reacţionat imediat.

Întrebat despre numele responsabililor politici care au ascuns informaţii publicului, Zohran Mamdani a evitat să răspundă, declarând doar că „asta priveşte un număr mare de persoane în care newyorkezii au avut încredere".

Reacția societății civile și a celor care au luptat pentru adevăr

„Ceea ce ştim cu toţii, noi cei care trăim în sudul Manhattanului, este că existau substanţe toxice în aer şi pe sol, pe pervazurile ferestrelor şi în aparatele de aer condiţionat (...) şi că ele au rămas acolo timp de luni de zile", a declarat actorul Jon Stewart, o figură a apărării victimelor atentatelor de la 11 septembrie.

„Toată lumea ştia şi pare de-acum clar că şi oraşul ştia", a continuat el.

Directorul Asociaţiei 9/11 Health Watch, Ben Chevat, i-a mulţumit lui Zohran Mamdani că este „primul primar, în 25 de ani, care începe în sfârşit să răspundă la întrebarea «ce ştia oraşul despre pericolele legate de norul toxic de la Ground Zero şi când a aflat despre el?»".

Bilanțul tragic al celei mai neagre zile din istoria SUA

La 11 septembrie 2001, două avioane deturnate de către piraţi ai aerului au lovit cele două Turnuri World Trade Center, un al treilea a sfârtecat Pentagonul, iar un al patrulea, care părea să vizeze Capitoliul sau Casa Albă, s-a prăbuşit într-o zonă împădurită la Shanksville, în Pennsylvania, după un contraatac al pasagerilor.