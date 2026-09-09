Începe marele proces în care sunt judecați Călin Georgescu și Horațiu Potra: Acuzații de acțiuni împotriva ordinii constituționale
Postat la: 09.09.2026 |
Procesul în dosarul în care fostul mercenar Horaţiu Potra, fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale este programat să înceapă miercuri, de la ora 13.30, la Curtea de Apel Bucureşti (CAB). În 2 aprilie, CAB a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la instanţa supremă atât de către inculpaţi, cât şi de către Ministerul Public. În 6 august, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv contestaţiile formulate în cameră preliminară.
Horațiu Potra a primit doar control judiciar
Joi, 3 septembrie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis contestaţia lui Horaţiu Potra la măsura arestului la domiciliu, decisă în 26 august de Curtea de Apel Bucureşti, astfel că fostul mercenar beneficiază de o măsură preventivă mai blândă, cea a controlului judiciar. La termenul din 4 august de la Curtea de Apel Bucureşti, instanţa a menţinut măsura preventivă a arestului la domiciliu luată în cazul lui Potra şi i-a respins, ca nefondată, cererea privind înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar. În 17 iunie, tot Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis ca Potra să fie eliberat din arestul preventiv şi plasat în arest la domiciliu. Anterior, instanţa a admis contestaţiile fiului şi nepotului său, care au fost plasaţi sub control judiciar, după ce aceştia fuseseră în arest la domiciliu.
În 2 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la instanţa supremă atât de către inculpaţi, cât şi de către Ministerul Public, însă în 6 august, instanţa supremă a respins contestaţiile formulate în cameră preliminară, dând astfel undă verde începerii procesului pe fond.
Horaţiu Potra, prins în Dubai în septembrie 2025, a fost de acord să fie adus în ţară, motiv pentru care procedurile s-au derulat repede. În caz contrar, acestea ar fi putut dura mai mult, având în vedere că nu există acord de extrădare cu Emiratele Arabe. El a fost adus în ţară în 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul şi nepotul său.
Potra și Călin Georgescu, acuzații extrem de grave
Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi de alţi 20 de inculpaţi acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României. În acest dosar, Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată, iar Horaţiu Potra pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Fiul său Dorian Potra şi nepotul său Alexandru Potra au fost trimişi în judecată pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un al doilea dosar, în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat de propagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.
În 3 aprilie, Georgescu a scăpat definitiv de controlul judiciar, la mai bine de un an de la instituirea acestei măsuri preventive, după ce Tribunalul Bucureşti i-a admis contestaţia şi a desfiinţat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese să-i menţină măsura preventivă.
În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, poliţiştii au făcut filtre în zona localităţilor Baloteşti-Săftica, din judeţul Ilfov, şi Măneşti şi Corneşti, din judeţul Dâmboviţa, precum şi în Capitală, oprind şi controlând maşinile, în interiorul cărora s-au găsit cuţite tip briceag, pumnale, cuţite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare şi cozi de topoare, pistoale şi materiale pirotehnice din categoria celor mai periculoase, cu potenţial de a produce explozii puternice care ar fi putut provoca pagube imense, răni grave şi deces.
Concluzia procurorilor care i-au trimis în judecată pe cei 22 de inculpaţi este că urmarea imediată a acţiunilor acestora a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională, precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii.
În 26-27 februarie 2025, au fost făcute 47 de percheziţii la adrese din judeţele Sibiu, Mureş, Ilfov, Timiş şi Cluj, la apropiaţi ai fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu. Percheziţiile au vizat locuinţele a 27 de persoane şi patru sedii de firmă, una dintre persoane fiind mercenarul Horaţiu Potra. În casa acestuia, într-un seif încastrat sub podea, anchetatorii au descoperit pachete cu teancuri de dolari, politicianul din Mediaş spunând că legea nu îl obligă să îşi ţină banii la bancă. Tot la Potra au fost găsite numeroase arme, el declarând la acea vreme că îşi "asumă" nerespectarea regimului armelor şi muniţiei", dar refuzând să facă alte comentarii cu privire la armele deţinute ilegal.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Metroul din București riscă să se oprească din 16 septembrie: Metrorex a rămas fără bani pentru salarii. „Nimeni nu mai garantează că metroul va mai merge"
Metrorex se confrunta cu un blocaj financiar care pune in pericol plata la termen a salariilor, iar sindicaliștii averti ...
-
Chat GPT - Astra a rezolvat o problema veche de 90 de ani in 88 de ore, aproape o ora pentru fiecare an scurs. Ecuațiile Navier-Stokes sunt propuse la Premiului Mileniului
OpenAI Inc. a publicat acest conținut pe 8 septembrie 2026 și se refera la o soluție la problema existenței și ...
-
Directorul general al Nvidia despre Chat GPT Astra: "AGI a sosit!”
Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a scris pe X, intr-o postare scurta: „From ChatGPT to o1 to Astra in 4 ...
-
Secretul ascuns timp de 25 de ani după atacurile din 11 Septembrie: Primăria New York a știut că aerul de la Ground Zero era toxic
La aproape 25 de ani de la tragicele evenimente din 11 septembrie, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat ...
-
Ucraina vrea să legalizeze pornografia, pentru a finanța războiul: Au aflat cât câștigă ucrainencele pe OnlyFans și parlamentarii au avut un șoc
În timp ce Ucraina cauta noi surse de venituri pentru a-și susține efortul de razboi, un proiect de lege iși propu ...
-
Avertisment sumbru din interiorul industriei AI: "Ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului"
Jacob Coxon, un cercetator britanic in varsta de 27 de ani, a anunțat ca demisioneaza de la compania Anthropic și parase ...
-
Yuval Harari: „Construim zei și ne așteptăm să ne fie sclavi". Autorul „Sapiens" crede că AI va primi controlul sistemului financiar mondial
Yuval Noah Harari avertizeaza ca inteligența artificiala ar putea produce o transformare fara precedent in societate, nu ...
-
Profețiile profesorului Jiang: Avertisment sumbru pentru 2027 - Război prelungit, revolte uriașe și o criză globală
Jiang Xueqin, academicianul chinez supranumit pe rețelele sociale „Nostradamusul Chinei", nu e deloc optimist in p ...
-
Mărturie „horror" după șase zile la Spitalul Floreasca - Jurnalista Adina Popescu: „Am fost un sac de cartofi abandonat pe un pat"
Jurnalista Adina Popescu a relatat experiența pe care spune ca a trait-o in timpul unei internari de șase zile la Spital ...
-
România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional mediu conform rezultatelor PISA din 2025. În 2026 e și mai rău!
Peste jumatate dintre elevii romani de 15 ani, 52%, nu ating nivelul de baza la Matematica, iar la Citire procentul a aj ...
-
Experimentul care a zguduit lumea științifică: Pot fi morții înviați?
Un experiment spectaculos realizat pe porci ii obliga pe cercetatori sa regandeasca una dintre cele mai vechi certitudin ...
-
Ce urmărește Beijingul: China pompează 54 de miliarde de dolari în bănci și companii de asigurări
China va injecta aproximativ 54 de miliarde de dolari in trei banci de stat si cinci companii de asigurari, intr-o noua ...
-
Scădere record a rezervelor valutare ale Japoniei: Tokyo a cheltuit zeci de miliarde pentru salvarea yenului
Rezervele valutare ale Japoniei au inregistrat in august cea mai mare scadere de cand Ministerul de Finante a inceput sa ...
-
Secretul de sub Paris și Berlin: stațiile de metrou care funcționează impecabil de un secol, dar niciun călător nu a coborât vreodată pe peronul lor
Sub strazile din Paris și Berlin se ascund stații de metrou complet conservate, dar nefolosite de calatori. Unele au dev ...
-
Cât de mult contează ziua în care te operezi. Studiul care ridică multe semne de întrebare
Persoanele care trec printr-o operație in ziua de vineri ar putea avea un risc puțin mai ridicat de complicații sau dece ...
-
Un agent de inteligență artificială a făcut o plată reală în Franța. AI-ul a trecut de la recomandări la cumpărături
Un agent de inteligența artificiala a inițiat o plata reala in Franța, intr-un test realizat de Revolut impreuna cu Visa ...
-
Trump, o nouă declarație care a scandalizat lumea: cui îi spune că îi aparține Luna, satelitul natural al Pământului
Donald Trump a provocat un val de reacții pe rețelele sociale dupa ce a susținut pe platforma Truth Social ca Luna aparț ...
-
Creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, o zi cu semnificație aparte: Tradiții, obiceiuri și superstiții din bătrâni, legate de această zi
Crestinii sarbatoresc, marti, Nasterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica, zi care marcheaza inceputul culesului viil ...
-
Șeful cercetării de la ChatGPT avertizează întreaga omenire: Nimeni nu este pregătit pentru aceste mașini extrem de inteligente
Cercetatorul-șef al OpenAI, Jakub Pachocki, a cerut „prudența extrema" in privința dezvoltarii accelerate a inteli ...
-
Vaca Muerta devine centrul mondial pentru construcția uriașelor centre de date: Noua regiune care atrage coloșii din industria Inteligenței Artificiale
Patagonia atrage un interes tot mai mare din partea investitorilor care cauta amplasamente pentru centre de date de mari ...
-
România e pa! Renault mută producția noului model Dacia în Slovenia: Se schimbă total strategia și vor să dea o lovitură în Europa
Marca low-cost Dacia, parte a grupului Renault, incearca sa caștige mai mult teren pe piața mașinilor electrice cu o nou ...
-
Asta e tot ceea ce a reușit Bolojan - România, prinsă în capcana stagflației: "Toată creșterea aparentă a economiei este prețul mărit de fapt plus taxele impuse"
Economia Romaniei se confrunta cu stagflația, o combinație intre stagnarea activitații economice și inflația ridicata, i ...
-
Rusia desfăşoară temutele rachete Oreshinik în Belarus. La Kiev e panică generală
Brigada 101 Rachete a Rusiei, echipata cu sistemul de rachete balistice cu raza intermediara de acțiune Oreshnik, este d ...
-
Hidroelectrica scumpește energia pentru consumatorii casnici: Se ajunge la 0,515 lei pe kilowatt-oră față de 0,45 de lei cât este acum
Hidroelectrica, cel mai mare producator și furnizor de pe piața, crește prețul cu 13 la suta din cauza problemelor provo ...
-
Una dintre principalele teorii despre originea vieții pe Pământ ar putea fi greșită, susține un cercetător
O ipoteza potrivit careia primele forme de viața au aparut in apropierea izvoarelor hidrotermale de pe fundul oceanelor ...
-
De ce s-a mutat Peter Thiel în Argentina? Între refugiu în fața crizelor globale și interesele tehnologice
Mutarea miliardarului american Peter Thiel in Argentina a starnit intrebari privind motivele din spatele deciziei, in co ...
-
Românii care produc mai multă țuică acasă decât permite legea pot să primească amenzi de 100.000 de lei
Prepararea țuicii in gospodarie este o tradiție pentru mulți romani, insa producția pentru consum propriu este supusa un ...
-
Cine este, de fapt, „consiliera Hello Kitty" de la Cotroceni. Fake news-ul care s-a răspândit pe Facebook
Mai multe postari distribuite in ultimele zile pe Facebook au prezentat o tanara fotografiata la Palatul Cotroceni drept ...
-
120/80 mai este tensiunea ideală? Ce spun noile ghiduri și care sunt valorile recomandate în 2026
Mult timp, valoarea de 120/80 mmHg a fost prezentata drept reperul ideal pentru tensiunea arteriala. În realitate, ...
-
Controversatul miliardar care l-a trădat pe Maduro primește ”iertarea” americană și acum a primit contractul gigant pentru a extrage petrolul
Miliardarul venezuelean Alejandro Betancourt, investigat pana recent de procurorii americani intr-un dosar de spalare de ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu