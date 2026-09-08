Cât de mult contează ziua în care te operezi. Studiul care ridică multe semne de întrebare

Persoanele care trec printr-o operație în ziua de vineri ar putea avea un risc puțin mai ridicat de complicații sau deces comparativ cu cei operați luni sau marți, arată o cercetare desfășurată în Canada.

Oamenii de știință precizează însă că nu există o singură cauză pentru această diferență și că este nevoie de studii suplimentare pentru a înțelege exact ce se întâmplă.

Studiul a analizat datele medicale a 429.691 de pacienți care au trecut prin 25 de tipuri de intervenții chirurgicale frecvente în provincia Ontario, pe parcursul a 12 ani.

Cercetătorii au comparat rezultatele pacienților operați la începutul săptămânii cu cele ale celor interveniți înainte de weekend.

Potrivit analizei, pacienții operați vinerea au avut un risc cu aproximativ 5% mai mare de complicații sau deces decât cei supuși intervențiilor luni sau marți. Diferența a fost observată atât în primele 30 de zile după operație, cât și la 90 de zile și la un an.

Una dintre posibilele explicații este oboseala personalului medical, acumulată pe parcursul săptămânii. Cercetătorii avertizează însă că aceasta este doar una dintre ipotezele luate în calcul.

Disponibilitatea serviciilor medicale, nivelul de personal, organizarea programului și alți factori care țin de funcționarea sistemului medical ar putea contribui, de asemenea, la această diferență.

Analiza a evidențiat și o asociere interesantă în ceea ce privește experiența chirurgilor. Cei care efectuau intervenții vinerea aveau, în medie, cu aproximativ trei ani mai puțină experiență chirurgicală decât medicii care operau luni.

Cercetătorii consideră însă că această observație trebuie investigată separat înainte de a putea fi considerată o explicație pentru rezultatele studiului.

Efectul observat nu pare să se aplice în același mod intervențiilor chirurgicale de urgență. În cazul operațiilor planificate, procedurile pot fi reprogramate atunci când situația pacientului permite acest lucru.

În schimb, amânarea unei intervenții poate duce la agravarea stării pacientului și, implicit, la creșterea riscurilor asociate operației.

Fenomenul este cunoscut în literatura medicală sub denumirea de „efect de weekend" și nu reprezintă o observație izolată. Mai multe cercetări au încercat să identifice legătura dintre momentul efectuării unei intervenții și rezultatele medicale, însă mecanismele din spatele acestei asocieri nu sunt încă pe deplin înțelese.

Autorii studiului subliniază că rezultatele nu ar trebui interpretate ca un motiv pentru amânarea unei intervenții medicale necesare. În schimb, acestea indică necesitatea unor cercetări suplimentare pentru a determina în ce măsură programul intervenției, oboseala personalului, experiența chirurgilor și resursele disponibile influențează rezultatele postoperatorii.