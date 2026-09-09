Ucraina vrea să legalizeze pornografia, pentru a finanța războiul: Au aflat cât câștigă ucrainencele pe OnlyFans și parlamentarii au avut un șoc
Postat la: 09.09.2026 |
În timp ce Ucraina caută noi surse de venituri pentru a-și susține efortul de război, un proiect de lege își propune să legalizeze pornografia, activitate care este în prezent pedepsită prin lege. Aceasta este propunerea înaintată de deputatul opoziției Iaroslav Jelezniak, șeful comisiei de finanțe a parlamentului. El conduce o inițiativă de legalizare a pornografiei.
Legalizarea pornografiei ar însemna 30.000 de drone
Conform estimărilor prezentate de deputat, raportate de "Wall Street Journal", măsura ar putea genera venituri fiscale de până la 25 de milioane de dolari anual. O sumă modestă în comparație cu cele aproximativ 120 de miliarde de dolari de care Kievul estimează că are nevoie în fiecare an pentru apărarea sa, dar una care ar putea să finanțeze achiziționarea a aproximativ 30.000 de drone, potrivit acestuia.
Proiectul de lege, semnat împreună cu Iaroslav Jelezniak, a trecut deja de prima etapă în Parlament. Adoptat într-un vot inițial în iulie 2026, acesta trebuie acum examinat în a doua lectură. Dincolo de dezbaterea privind veniturile fiscale se află o problemă mai amplă: incriminarea unei activități care, deși este interzisă, a înflorit de ani de zile.
Ucrainencele făceau 131 de milioane de dolari pe OnlyFans, în 2023
Multă vreme, autoritățile au închis în mare măsură ochii la această economie invizibilă. Se presupune că marile studiouri pornografice ucrainene au beneficiat de protecția unor agenţi de aplicare a legii corupți. În mai 2026 Parchetul General al Ucrainei a raportat că polițişti din trei regiuni separate primeau fiecare mită în valoare de peste 20.000 de dolari pe lună.
Dar războiul a schimbat totul. La doi ani după invazia rusă, autoritățile fiscale ucrainene au obținut informații de la Fenix International, compania-mamă britanică a OnlyFans, cu privire la câștigurile a mii de creatori de conținut. Conform acestor informații, 7.900 de ucraineni au generat peste 131 de milioane de dolari pe platformă în 2023. Acest lucru a determinat autoritățile fiscale să suspecteze câteva milioane de dolari în impozite potențial neplătite.
Drept urmare, aparatul administrativ a intrat rapid în funcțiune. Femeile au început să primească scrisori de la autorități. Mai mult, unele își declarau deja veniturile, fără să știe că acest lucru le-ar putea expune și urmăririi penale pentru producția ilegală de conținut pornografic. Cazul Svitlanei Dvornikova, citat în "Wall Street Journal", ilustrează această contradicție. Primăvara trecută, poliția a făcut o percheziție la domiciliul ei în timp ce își pregătea fiica pentru școală. Printre obiectele confiscate de anchetatori s-au numărat un laptop, stick-uri USB și aproximativ 200.000 de dolari în numerar, o sumă pe care ea susținea că a pus-o deoparte pentru a-și plăti impozitele.
Însă în țară se ridică unele voci. După ce apartamentul ei a fost percheziționat, Svitlana Dvornikova a lansat o petiție în iunie 2025, publicată pe site-ul prezidențial ucrainean. În aceasta, ea își afirma statutul de "contribuabilă conștiincioasă", susținând că a plătit 40 de milioane de grivne, aproximativ 900.000 de dolari, în impozite. În decurs de o săptămână, petiția a depășit cele 25.000 de semnături necesare pentru a obține un răspuns prezidențial. Volodimir Zelenski a indicat apoi că Parlamentul va examina un proiect de lege care vizează legalizarea pornografiei. În așteptarea rezultatului, sute de lucrătoare sexuale au părăsit țara. În Georgia, una dintre ele a descris existența unei numeroase comunități ucrainene care lucrează în acest sector. Rămâne de văzut dacă se vor întoarce în țara lor.
Sursa: LeExpress, în traducerea Rador Radio România
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