Mărturie „horror" după șase zile la Spitalul Floreasca - Jurnalista Adina Popescu: „Am fost un sac de cartofi abandonat pe un pat"
Postat la: 08.09.2026 |
Jurnalista Adina Popescu a relatat experiența pe care spune că a trăit-o în timpul unei internări de șase zile la Spitalul Clinic de Urgență București - Floreasca, perioadă în care a fost complet imobilizată și aștepta o intervenție chirurgicală.
Autoarea susține că nu s-a simțit tratată „nici măcar" ca un pacient și descrie experiența drept „horror". În urma verificărilor, conducerea Spitalului Floreasca a constatat „existența unor deficiențe în comunicarea dintre echipa medicală și pacientă", dar precizează că amânarea intervenției a avut, potrivit evaluărilor disponibile, justificări medicale și organizatorice. Spitalul anunță acum o nouă procedură pentru informarea zilnică a pacienților ale căror operații sunt amânate.
Adina Popescu a povestit în Dilema experiența avută după internarea la Spitalul Clinic de Urgență București, cunoscut drept Spitalul Floreasca.
„Cititorii m-au întrebat de ce de cîteva săptămîni lipsesc din Dilema. Am revenit pentru a povesti experiența horror pe care am trăit-o la Spitalul Clinic de Urgență București. "imp de șase zile, imobilizată complet, nu m-am simțit aici o ființă umană, nu m-am simțit nici măcar un pacient, am fost un sac de cartofi abandonat pe un pat de spital căruia i se făcea din cînd în cînd un calmant.". Nu mă aștept ca în urma acestui articol să se schimbe ceva. Știu că au fost/ sînt mulți pacienți în situația mea, cu povești chiar mai traumatice. Totuși nu putem să acceptăm cu toții și să tăcem, ca și cum astfel de lucruri ar fi normal să se întîmple într-o țară europeană, în anul 2026. Mai ales că fără contribuțiile noastre lunare, acest sistem de sănătate ar colapsa... și poate că ar fi mai bine", transmite Adina Popescu. Articolul poate fi citit în DILEMA.
Conducerea Spitalului Clinic de Urgență București a făcut verificări în cazul pacientei internate în Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie III și a anunțat concluziile acestora.
„În urma verificărilor efectuate cu privire la situația pacientei internate în cadrul Secției Clinice Ortopedie și Traumatologie III, conducerea Spitalului Clinic de Urgență București a constatat existența unor deficiențe în comunicarea dintre echipa medicală și pacientă", transmite conducerea spitalului.
Potrivit instituției, documentele și declarațiile analizate indică faptul că pacientei i-au fost oferite informații despre diagnostic, caracterul de urgență amânată, motivele temporizării operației și data estimată pentru intervenție. Spitalul admite însă că modul în care s-a făcut comunicarea a fost deficitar.
„Deși din documentele și declarațiile analizate rezultă că pacientei i-au fost transmise punctual informații privind diagnosticul, caracterul de urgenta amanata, motivele temporizării interventiei chirurgicale și data estimată pentru efectuarea acesteia, comunicarea nu a fost realizată într-o manieră suficient de clară, consecventă și documentată pe întreaga perioadă a internării", precizează conducerea Spitalului Clinic de Urgență București.
În explicațiile oferite după verificări, conducerea unității medicale invocă specificul activității Spitalului Floreasca și prioritatea acordată pacienților aflați în stare gravă sau critică.
„Spitalul Clinic de Urgență București este cel mai important spital de urgență din țară și singura unitate spitalicească cu profil complex pentru tratamentul politraumei. În această calitate, spitalul primește, în orice moment, pacienți aflați în stare gravă sau critică, ale căror intervenții necesită acces imediat la sălile de operație, la echipele chirurgicale și la resursele de anestezie și terapie intensivă", explică spitalul.
Apariția unor urgențe majore poate modifica programul operator stabilit anterior și poate determina amânarea unor intervenții care permit acest lucru fără punerea în pericol a pacientului, mai precizează unitatea medicală.
„Apariția unor astfel de urgențe majore, care nu pot fi anticipate, poate determina modificarea programului operator stabilit anterior și reprogramarea intervențiilor care, în urma evaluării medicale, permit temporizarea fără punerea în pericol a pacientului. Această situație este specifică activității unui spital de urgență, în care cazurile cu risc vital și urgențele chirurgicale imediate beneficiază permanent de prioritate", arată conducerea spitalului.
Conducerea Spitalului Floreasca explică și că, în cazul anumitor afecțiuni ortopedice, intervenția poate necesita o perioadă de așteptare pentru reducerea edemului și a inflamației din zona fracturii.
„Totodată, în cazul anumitor afecțiuni ortopedice, efectuarea intervenției chirurgicale poate necesita o perioadă mai mare de așteptare, justificată medical, pentru reducerea edemului și remiterea inflamației locale din zona fracturii. Temporizarea permite ameliorarea stării țesuturilor și diminuarea riscurilor operatorii și postoperatorii, momentul optim al intervenției fiind stabilit individual, în funcție de particularitățile fiecărui caz", precizează spitalul.
Verificările interne au arătat însă că nu exista o evidență unitară, pentru fiecare zi în care pacienta a așteptat, privind persoana care a informat-o, motivul amânării și noua estimare pentru efectuarea operației.
„În mod concret, verificările au evidențiat că nu a existat o consemnare unitară, pentru fiecare zi de așteptare, din care să rezulte cine a informat pacienta, care a fost motivul amânării și care era noua estimare privind efectuarea intervenției. Această situație a putut genera incertitudine și neîncredere din partea pacientei, chiar dacă temporizarea intervenției a avut, potrivit evaluărilor medicale disponibile, justificări de natură medicală și organizatorică", transmite conducerea Spitalului Floreasca.
În urma verificărilor, conducerea a decis introducerea unei proceduri prin care pacienții ale căror intervenții sunt amânate să primească zilnic explicații.
„Conducerea spitalului a dispus elaborarea și implementarea unei proceduri prin care pacienții ale căror intervenții sunt amânate să fie informați zilnic, într-un limbaj clar și accesibil, cu consemnarea motivului amânării, a noii estimări și a persoanei responsabile de comunicare", anunță conducerea unității medicale.
Spitalul își încheie comunicatul exprimându-și regretul pentru situația resimțită de pacientă. „Spitalul Clinic de Urgență București regretă disconfortul și incertitudinea resimțite de pacientă și reafirmă că informarea corectă, completă și permanentă a pacientului reprezintă o componentă esențială a calității actului medical", transmite conducerea Spitalului Clinic de Urgență București.
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