Profesor reclamat de eleva pe care o hartuia sexual. "Credeam ca trimiti o poza cu tine goala, ca de matematica sunt satul"

Un profesor de matematica de la Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" din Piatra Neamt este acuzat de una dintre elevele sale de hartuire sexuala. Ea l-a reclamat la directoare si a cerut sa se mute in alt liceu, fiindca se simtea inconfortabil sa mai mearga la orele sale.

Profesorul a incercat mai intai sa o convinga sa-i trimta fotografii indecente, iar dupa ce a fost refuzat a trecut la intimidari. "Credeam ca trimiti o poza cu tine goala, ca de matematica sunt satul", i-ar fi scris profesorul intr-o zi. Cristian Pipirigeanu preda matematica la Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" din Piatra Neamt, iar recent a fost reclamat de una dintre elevele sale. "La mate nu am pus niciodata 2 si 3 la elevele frumoase. Cel putin nota 6, intotdeauna", i-ar fi dat asigurari elevei sale.

Eleva si-a luat inima-n dinti si l-a reclamat la directoare. Ea a cerut sa se mute in alt liceu, fiindca se simtea inconfortabil sa mai mearga la orele de mate. Imediat ce a aflat de plangere, profesorul a inceput sa o terorizeze recurgand la insulte: "catea in calduri", "handicapata curva", "jigodie ordinara". Apoi, cand s-a aflat ce mesaje i-a trimis fetei, a gasit o justificare: "Era o ora tarzie si am tras singur doua damigene de vin [...] deci eram in timpul liber cand pot agata cate curve vreau."

Si nu s-a oprit aici, a trecut la urmatoarea etapa. "Sunt stranepot de judecator, frate de grefier, iubitul unei persoane din justitie, frate de politista", a atentionat-o pe eleva. Directoarea adjuncta, Mihaela Zachman, considera ca acest caz este de competenta politiei si spune ca nu priveste scoala. Ea sustine ca hartuirea sexuala nu avut loc in incinta liceului iar eleva e majora. Ea este contrazisa insa de Andreea Rusu, director executiv la Centrul FILIA, un ONG care lupta pentru drepturile femeilor.

"Relatiile dintre profesori si elevi nu dispar in momentul in care iesi din spatiul fizic al scolii, relatia de putere ramane si mai departe", a punctat ea. Pe de alta parte, profesorul ar putea sa scape cu mustrarea data de directoarea Zachman. Culmea, ea o considera vinovata si pe eleva si spune ca adolescenta ar fi gresit cand i-a dat profesorului datele de contact.

De altfel, directoarea adjuncta o critica acum pe eleva si pentru faptul ca a ales sa vina la scoala pe care o conduce. Eleva are 21 de ani si este la seral, iar din cauza unor probleme personale, a abandonat scoala ca sa se angajeze. Anul trecut a intrat in concediu de maternitate si s-a gandit ca ar fi un moment bun sa se reapuce de invatat, visul ei fiind sa devina medic, insa pana atunci isi doreste sa lucreze alaturi de sotul sau, mecanic auto.