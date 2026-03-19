Răsturnare de situație: Marile puteri din Europa răspund la apelul lui Donald Trump și vor trimite ajutor în zona Strâmtorii Ormuz
Postat la: 19.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Cinci ţări-lider din Europa - Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos şi Marea Britanie - au anunţat joi, într-o declaraţie comună cu Japonia, că vor lua măsuri pentru stabilizarea pieţelor energetice şi au spus că sunt gata să se alăture „eforturilor adecvate" pentru a asigura trecerea în siguranţă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.
Decizia țărilor din Europa vine ca o răsturnare de situație, asta pentru că, inițial, îl refuzaseră pe Donald Trump, care a cerut ajutor pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz. Ca urmare a refuzului Europei, Trump a spus că analizează retragerea SUA din NATO, iar acum marile puteri europene s-ar răzgândit și trimit ajutor în Orient.
„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranţă (a navelor) prin strâmtoare", se arată în declaraţie. „Salutăm angajamentul ţărilor care se implică în planificarea pregătitoare", adaugă comunicatul comun.
Declaraţia comună a celor şase ţări, dintre care cinci sunt membre ale G7, condamnă atacurile Iranului şi solicită Teheranului să-şi înceteze imediat acţiunile. „Condamnăm în termenii cei mai fermi recentele atacuri lansate de Iran împotriva navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere, precum şi închiderea de facto a strâmtorii Ormuz de către forţele iraniene", adaugă cele şase ţări.
„Solicităm un moratoriu imediat şi general asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile, în special a instalaţiilor petroliere şi gaziere" din Golf, au declarat aceste ţări într-un comunicat comun, publicat după atacurile iraniene asupra instalaţiilor de gaz de la Ras Laffan din Qatar, al doilea exportator mondial de gaz natural lichefiat (GNL).
De asemenea, ele promit că vor colabora cu anumite ţări producătoare de energie pentru a creşte producţia şi a stabiliza pieţele. Salutând eliberarea rezervelor strategice de petrol, declaraţia comună adaugă: „Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite ţări producătoare pentru a creşte producţia", spune comunicatul fără a da mai multe detalii în acest sens.
Regatul Unit a anunţat marţi că lucrează la un plan împreună cu unii dintre partenerii săi din Europa, din Golf, precum şi cu Statele Unite, pentru a restabili traficul maritim în strâmtoare.
Paralizarea aproape totală a Strâmtorii Ormuz de către Teheran, prin care tranzitează în mod normal o cincime din producţia mondială de petrol, dar şi de gaz natural lichefiat, a dus la o creştere puternică a preţului hidrocarburilor, cu un impact economic global. Agenţia Internaţională a Energiei (AIE), care reprezintă ţările consumatoare de petrol, a eliberat 400 de milioane de barili din rezervele sale strategice de ţiţei pentru a calma pieţele şi s-a declarat luni gata să deblocheze şi mai multe stocuri.
În ultimele zile, Iranul a autorizat trecerea câtorva nave din ţări pe care le consideră aliate, avertizând în acelaşi timp că le va bloca pe cele din ţările considerate ostile.
O reuniune de criză a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) se desfăşoară pe parcursul a două zile, miercuri şi joi, la Londra, cu obiectivul declarat de a găsi „măsuri practice" pentru a asigura securitatea în strâmtoarea Ormuz, unde 20.000 de marinari sunt blocaţi în prezent pe aproximativ 3.200 de nave.
De asemenea, declaraţia comună a celor şase ţări vine după ce Donald Trump a solicitat ajutor pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, dar a fost refuzat, ceea ce l-a iritat pe preşedintele american, care a anunţat ulterior că nu mai are nevoie de ajutorul nimănui.
