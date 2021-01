Reactie pe Facebook dupa ce un medic a anuntat ca renunta la pacientii care refuza vaccinarea anti COVID: "Bai papagalule, ce faci tu e abuz!"

Un medic de familie din Calarasi vrea sa renunte la pacientii care refuza vaccinarea impotriva coronavirusului, motivand ca asiguratii au obligatia sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile doctorului. Acesta a postat, pe contul sau de Facebook, si partea de legislatie care este de partea sa.

"Toate persoanele care refuza vaccinarea anti COVID-19 vor fi scoase din lista mea de medic de familie", a scris medicul. Reactiile nu au intarziat sa apara: "Bai papagale, ce faci tu e abuz in serviciu si nerespectarea drepturilor pacientului sunt pedepsite penal si retragerea dreptului de profesie", spune o persoana. "Este in regula sa incurajati persoanele inscrise la dumneavoastra sa se vaccineze, asa cum este si normal, dar nu aveti dreptul sa le constrangeti. Nu conteaza ce parere am eu despre vaccin, o pastrez pentru mine, dar dvs, fiind medic, cred ca ar fi bine sa fiti mai putin radical decat ati parut in aceasta declaratie. Mult succes!", a scris un altul.

Concret, medicul Catalin Petrencic a luat aceasta decizie explicand ca are pacienti care, desi au comorbiditati, refuza imunizarea anti COVID-19. "I-am intrebat de ce nu s-ar vaccina si mi-au spus ca le e teama, ca au informatii din presa, de la televizor, ca vaccinul face rau, ca e un experiment, ca e un boicot international. Mesaje despre anumite situatii care i-au speriat, ca a murit un doctor dupa ce a fost vaccinat, ca... ce prezinta ca informatii televiziunile de regula, informatii neconfirmate care nu au legatura ca vaccinul si ei se sperie. Mintea unei persoane de peste 65 de ani, care nu are acces la alte surse de informare, percepe mesajul ca dupa vaccinare omul a murit", a declarat medicul.

Medicul a facut si o paralela cu campania de vaccinare anti HPV de acum cativa ani, care a fost un esec. De asemenea, el a precizat ca pacientii care vor refuza imunizarea vor iesi de la el din lista. "Fac ce am facut si pana acum, nu e un lucru nou. Pentru ca de regula pacienti care refuzau tratamentul, faceau solicitari excesive catre investigatii sau cereau bilete peste bilete de trimitere sau voiau medicamente compensate pe care nu le puteam da, le spuneam "ia-ti, te rog, fisa, cauta-ti un alt medic, eu nu pot sa-ti ofer ceea ce doresti, eu trebuie sa respect o lege". Si au plecat. In '99, cand am intrat in sistem, am pornit cu 2.900 de aisgurati, iar acum am 2.100", a punctat medicul.