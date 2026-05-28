Reguli de aur când probați o pereche nouă de pantofi de lucru

Alegerea și probarea corectă a unei perechi noi de pantofi de lucru influențează direct confortul, siguranța și rezistența în timp. Pentru a evita bătăturile, durerile de spate sau riscul de accidentare, este esențial să testați atent încălțămintea înainte de a o folosi în regim intensiv.

Mai jos, experții în pantofi de lucru de la Stenso vă vor prezenta regulile de aur care vă vor ajuta să faceți o alegere sigură și responsabilă.

De ce este importantă probarea corectă a pantofilor de lucru?

Pantofii de lucru nu trebuie priviți ca un simplu element de încălțăminte, ci ca o componentă esențială a echipamentului individual de protecție. Ei sunt concepuți special pentru a asigura stabilitate, rezistență la impact, aderență sporită sau protecție împotriva umezelii, în funcție de specificul activității desfășurate. Atunci când sunt probați superficial sau aleși în grabă, pot apărea bătături și iritații, senzație accentuată de oboseală la nivelul picioarelor, presiune suplimentară asupra genunchilor și coloanei, dar și o scădere vizibilă a randamentului pe parcursul zilei de lucru.

O alegere corectă presupune întotdeauna o testare atentă, realistă și adaptată condițiilor reale în care vor fi purtați.

Când este momentul ideal să probați pantofii de lucru?

Momentul în care probați pantofii de lucru influențează direct confortul și alegerea corectă a mărimii. Pentru o evaluare realistă, țineți cont de următoarele recomandări:

1. Alegeți după-amiaza sau seara pentru probă

Pe parcursul zilei, picioarele se pot umfla ușor din cauza activității. Dacă probați pantofii în a doua parte a zilei, volumul piciorului va fi mai apropiat de cel real din timpul programului de lucru, reducând riscul ca încălțămintea să devină strâmtă ulterior.

2. Purtați șosetele pe care le folosiți la muncă

Șosetele tehnice sau mai groase ocupă mai mult spațiu în interiorul pantofului. Dacă probați cu șosete subțiri, dar la muncă folosiți unele groase, este posibil să apară disconfort sau presiune excesivă.

3. Probați ambele picioare

Este normal ca unul dintre picioare să fie ușor mai lung sau mai lat. Pantofii trebuie să fie confortabili pentru piciorul mai mare, deoarece acesta va determina potrivirea reală.

4. Stați în picioare minimum 10-15 minute

Confortul trebuie evaluat în poziție verticală, sub greutatea corpului. Doar așa puteți observa eventualele puncte de presiune sau instabilitate.

5. Simulați mișcările zilnice

Mergeți câțiva pași, aplecați-vă, ridicați-vă pe vârfuri sau urcați scări dacă este posibil. Pantofii de lucru trebuie să ofere stabilitate și flexibilitate în mișcare, nu doar în repaus.

Respectarea acestor pași reduce considerabil riscul de a cumpăra o pereche nepotrivită și contribuie la confortul și siguranța pe termen lung.

Cum trebuie să se simtă corect pantofii de lucru în picior?

Un pantof de lucru potrivit trebuie să ofere stabilitate și susținere fermă, fără să creeze presiune sau disconfort. În timpul probei, este important să existe aproximativ un centimetru spațiu în fața degetului mare, călcâiul să fie bine fixat fără să alunece, talpa să fie susținută uniform, iar zona gleznei să nu fie supusă frecării.

De asemenea, pantoful trebuie să se flexeze natural în partea din față, urmând mișcarea piciorului. Dacă simțiți chiar și o ușoară apăsare în timpul probei, este foarte probabil ca după câteva ore de muncă disconfortul să devină mult mai pronunțat.

Ce teste rapide puteți face în timpul probei?

Pentru a vă asigura că pantofii de lucru sunt cu adevărat potriviți, este recomandat să faceți câteva teste simple care reproduc cât mai fidel mișcările din timpul programului.

Începeți prin a merge câteva minute pe diferite suprafețe și fiți atenți dacă apar zone de frecare sau presiune. Ridicați-vă apoi pe vârfuri și pe călcâie pentru a verifica dacă pantoful rămâne bine fixat și nu alunecă. Îndoiți ușor talpa pentru a observa dacă flexarea este naturală în partea frontală, dar dacă oferă în același timp stabilitate în zona mediană. În final, mișcați piciorul stânga-dreapta pentru a testa susținerea laterală și echilibrul.

Aceste verificări rapide vă oferă o imagine mult mai clară asupra confortului și stabilității reale pe care le veți avea în timpul muncii.

Greșeli frecvente când probați pantofi de lucru

Chiar și persoanele cu experiență pot face alegeri nepotrivite din grabă sau din dorința de a se adapta rapid la un model nou.

Cele mai comune greșeli sunt:

alegerea unei mărimi mai mici, în speranța că materialul se va lărgi;

probarea fără șosete adecvate;

ignorarea disconfortului minor;

concentrarea exclusivă pe design;

neglijarea greutății pantofului.

Un pantof de lucru trebuie ales în primul rând pentru funcționalitate și siguranță, nu pentru aspect.

Cât de importantă este perioada de acomodare?

Chiar și o pereche potrivită necesită o perioadă scurtă de adaptare. Este recomandat să purtați pantofii progresiv înainte de a-i utiliza într-un schimb complet de lucru.

Pentru o acomodare eficientă:

1. Purtați pantofii 1-2 ore în prima zi

Permiteți piciorului să se adapteze la forma interioară.

2. Creșteți treptat durata de purtare

Evitați utilizarea directă timp de 8-10 ore.

3. Monitorizați eventualele puncte de presiune

Dacă apar dureri persistente, reevaluați mărimea sau modelul.

4. Verificați șireturile sau sistemul de prindere

O ajustare corectă poate schimba semnificativ nivelul de confort.

Adaptarea progresivă contribuie la prevenirea accidentărilor și la menținerea unei posturi corecte.

Ce trebuie verificat în funcție de domeniul de activitate?

Nu toate perechile de pantofi de lucru sunt la fel, iar alegerea trebuie făcută în funcție de mediul în care vor fi purtate. În construcții sau industrie grea, sunt esențiale bombeul de protecție, talpa antiperforație și rezistența la alunecare, deoarece riscurile sunt mai mari. În logistică sau retail, unde mobilitatea este constantă, contează mai mult greutatea redusă, flexibilitatea și confortul pe termen lung.

Pantofii de lucru sunt o investiție în siguranță și performanță. O probare atentă, făcută la momentul potrivit și testată corect, poate face diferența dintre disconfort zilnic și stabilitate pe termen lung.