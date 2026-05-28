11 ani sub acuzații, o singură frază la final: Simona Man a fost achitată definitiv

Au trecut 11 ani până când Simona Man a auzit verdictul final. 11 ani de anchete, procese și termene care i-au schimbat viața. 11 ani în care fostul președinte al PPDD și fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii a trăit cu povara unui dosar penal și cu presiunea uriașă a judecății publice.

Iar după tot acest timp, Curtea de Apel București a decis definitiv: „fapta nu este prevăzută de legea penală". O frază scurtă. Dar care vine după mai bine de un deceniu de suspiciuni, acuzații și lupta continuă pentru apărarea propriului nume. În același dosar a fost achitat definitiv și Liviu Neagu, fost secretar general al PPDD, pentru acuzațiile de complicitate și spălare de bani.

Dincolo de verdictul instanței, rămâne însă povara umană a unui proces care a durat 11 ani. Ani în care viața nu a stat pe loc. Ani în care oamenii au judecat. Ani în care acuzațiile au cântărit mai greu decât prezumția de nevinovăție. Iar acum, după 11 ani, rămâne întrebarea dureroasă: cine poate da înapoi timpul pierdut? Pentru Simona Man, verdictul definitiv înseamnă sfârșitul unui capitol greu, care i-a marcat viața mai bine de un deceniu.

Lavinia Șandru