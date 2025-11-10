Renunță la zahăr fără să renunți la dulce. Ce alternative naturale recomandă nutriționiștii

Există metode naturale și accesibile pentru a adăuga un gust dulce preparatelor fără a recurge la zahăr sau la îndulcitori artificiali.

Zahărul adăugat (cum este cel din trestie, zahărul brun sau mierea) este considerat caloric și, consumat în exces, poate avea efecte negative asupra sănătății. Carbohidrații simpli pe care îi conțin sunt transformați rapid în glucoză de organism, ducând la creșteri bruște ale glicemiei. Îndulcitorii artificiali, deși nu conțin calorii sau carbohidrați și nu cresc glicemia, nu sunt lipsiți de riscuri. Cercetările i-au asociat cu potențiale efecte adverse, de la creștere în greutate la probleme cognitive.

Pentru cei care nu vor să renunțe la gustul dulce, nutriționista Cara Harbstreet, fondatoarea Street Smart Nutrition, recomandă folosirea fructelor proaspete sau uscate. „Aceasta este cea mai sănătoasă metodă de îndulcire a alimentelor. Zaharurile naturale din fructe sunt digerate mai lent și nu provoacă creșteri bruște ale glicemiei, ceea ce înseamnă că te vei simți sătul pentru mai mult timp", a declarat Harbstreet.

Pe lângă dulceața naturală, fructele furnizează organismului fibre care ajută digestia, dar și vitamine, minerale și antioxidanți. În contextul în care mulți americani consumă de două-trei ori mai mult zahăr decât recomandă specialiștii, respectiv peste 50 de grame pe zi, fructele devin o alternativă esențială pentru prevenirea obezității, diabetului de tip 2 și a bolilor cardiovasculare.

Fructele proaspete precum căpșunile, afinele, piersicile sau bananele pot fi adăugate în iaurt simplu, smoothie-uri, terciuri de ovăz sau salate. Fructele uscate, precum curmalele sau prunele, reprezintă, de asemenea, o metodă versatilă de îndulcire. Nutriționista Cara Harbstreet recomandă să pasezi sau să mixezi fructele uscate rehidratate pentru a obține un „sirop" natural, ușor de încorporat în diverse preparate.

„Curmalele oferă un gust dulce natural destul de puternic, dar sunt și bogate în fibre și minerale. Le poți adăuga în smoothie-uri, terciuri, sosuri făcute în casă și multe alte preparate. Prunele pasate sunt o altă opțiune dulce și sănătoasă, plină de fibre și antioxidanți", explică Harbstreet.