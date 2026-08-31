Scene desprinse dintr-un film SF la Istanbul: Poliția îi avertizează cu drone pe cei care beau alcool în spații publice
Postat la: 31.08.2026 |
Poliția din Istanbul a folosit o dronă dotată cu cameră, reflector și difuzor pentru a avertiza persoane care consumau alcool într-o zonă publică din districtul Fatih.
„Aceasta este o dronă a poliției. Consumul de alcool este interzis în această zonă. Părăsiți imediat zona", se aude în imaginile devenite virale pe rețelele sociale. Poliția turcă a confirmat autenticitatea incidentului, în timp ce cazul readuce în discuție atât utilizarea tehnologiilor de supraveghere pentru menținerea ordinii publice, cât și controversatul regim al consumului de alcool în spațiile publice din Istanbul.
Incidentul a avut loc în districtul Fatih din Istanbul, în zona Kocamustafapaşa - Narlıkapı, în apropierea zidurilor istorice ale orașului. Imagini filmate cu telefonul și distribuite masiv pe rețelele sociale arată o dronă a poliției survolând zona și transmițând prin difuzor un avertisment către persoane despre care presa turcă relatează că beau alcool în spațiul public.
„Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın", se aude din dronă. Tradus, mesajul înseamnă: „Aceasta este o dronă a poliției. Consumul de alcool este interzis în această zonă. Părăsiți imediat zona."
Imaginile au devenit rapid virale, inclusiv în afara Turciei, unde au fost distribuite însoțite de comentarii despre o societate de supraveghere desprinsă din filmele SF.
Nu este vorba despre un clip realizat cu inteligență artificială. Surse din poliția din Istanbul au confirmat pentru publicația turcă BirGün că avertismentul a fost transmis de o dronă a forțelor de ordine. Potrivit acelorași surse, sistemul este utilizat de aproximativ un an, iar dronele de acest tip sunt disponibile în toate cele 39 de districte ale Istanbulului.
Aparatele sunt mult mai sofisticate decât dronele comerciale obișnuite. Acestea dispun de camere cu vedere pe timp de noapte și senzori termici, pot identifica persoane și obiecte în întuneric, sunt dotate cu reflectoare pentru iluminarea unei zone și cu difuzoare prin care polițiștii pot transmite avertismente de la distanță. De asemenea, sistemele de urmărire permit selectarea unui vehicul sau a unei motociclete și urmărirea automată a acestora.
Flota modernizată de drone a Poliției din Istanbul a fost prezentată public în noiembrie 2025. Șeful poliției din Istanbul, Selami Yıldız, explica atunci că aparatele urmau să fie folosite pentru combaterea infracționalității, urmărirea motocicletelor implicate în infracțiuni, incidente de ordine publică, încălcări ale regulilor de circulație, protejarea zonelor istorice și controale în puncte turistice precum Taksim, Galata sau Sultanahmet.
„Supraveghem din aer și intervenim la sol", rezuma șeful Poliției din Istanbul sistemul.
Ceea ce face neobișnuit incidentul din Fatih este însă utilizarea aceleiași infrastructuri nu pentru urmărirea unor suspecți sau identificarea unor infracțiuni grave, ci pentru intervenția directă asupra comportamentului unor persoane aflate într-un spațiu public.
Situația juridică este mai complicată decât sugerează mesajul categoric transmis din dronă. În august 2023, Prefectura Istanbulului a trimis administrațiilor locale și instituțiilor de ordine publică o circulară referitoare la vânzarea și consumul de alcool. Documentul solicita împiedicarea vânzării și consumului de băuturi alcoolice în afara localurilor autorizate, enumerând explicit parcurile, zonele de picnic și agrement, litoralul și plajele. Poliția, jandarmeria și poliția locală erau solicitate să desfășoare controale pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta ordinea și siguranța publică.
Circulara a provocat însă imediat controverse. Prefectura Istanbulului a revenit cu o precizare neobișnuită, afirmând că nu fusese adoptată „o nouă decizie" privind interzicerea alcoolului și că documentul reprezenta doar o reamintire adresată autorităților privind aplicarea legislației existente. Autoritățile au justificat măsura prin plângerile referitoare la incidente de ordine publică provocate de persoane aflate sub influența alcoolului.
Problema este că juriștii au contestat existența unei interdicții legale generale de a consuma alcool într-un parc, pe o plajă sau în alte spații publice.
Legea turcă nr. 4250 reglementează, între altele, vânzarea și servirea băuturilor alcoolice, inclusiv interdicția vânzării către minori și restricțiile privind vânzarea cu amănuntul între orele 22:00 și 06:00. Legea privind contravențiile permite, de asemenea, intervenția împotriva unei persoane aflate în stare de ebrietate care tulbură liniștea celorlalți. Analizele juridice realizate după circulara din 2023 au arătat însă că textele respective nu conțin o formulare explicită potrivit căreia simplul consum al unei băuturi alcoolice într-un parc sau pe o plajă ar constitui, în sine, o contravenție.
Controversa a ajuns și în instanță. Baroul Istanbul a atacat circulara Prefecturii, solicitând anularea și suspendarea acesteia.
Baroul a susținut că impunerea printr-un act administrativ a unei asemenea restricții reprezintă o intervenție asupra modului de viață al persoanelor și asupra vieții private, protejată atât de Constituția Turciei, cât și de articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Organizația avocaților a invocat și principiul potrivit căruia autoritățile nu pot exercita competențe care nu își au baza în Constituție și în lege. Procesul a fost deschis la Tribunalul Administrativ nr. 4 din Istanbul.
Astfel, mesajul transmis acum de drona poliției („consumul de alcool este interzis în această zonă") trebuie privit și în contextul acestei dispute juridice mai vechi. Autoritățile din Istanbul aplică în practică restricția în anumite spații publice, chiar dacă temeiul și întinderea unei interdicții generale au fost contestate de juriști.
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