Experiment surprinzător: Spanacul 'ascuns' în pâine schimbă răspunsul la insulină și senzația de foame
Postat la: 01.09.2026 |
Oamenii de știință au găsit o modalitate neobișnuită de a crește valoarea nutritivă a pâinii albe, fără ca gustul sau aroma să fie afectate semnificativ. Au introdus spanac în compoziția pâinii și au observat că organismul participanților a avut un răspuns diferit la insulină, iar senzația de foame a fost mai redusă câteva ore mai târziu.
Studiul, finanțat de Universitatea Monash din Australia și publicat în revista Future Foods, a fost realizat pe 15 adulți sănătoși. Participanții au consumat, în zile diferite, atât pâine albă obișnuită, cât și pâine îmbogățită cu spanac, după o noapte de post.
Cercetătorii au urmărit modul în care organismul a reacționat după micul dejun, iar rezultatele au scos la iveală o diferență interesantă. Deși valorile glicemiei au avut evoluții relativ similare, nivelul insulinei a atins vârful cu aproximativ 30 de minute mai târziu după consumul pâinii cu spanac, notează Science Alert.
Mai mult, la trei ore după masă, participanții care consumaseră pâinea îmbogățită cu spanac nu au raportat aceeași creștere a senzației de foame observată după consumul pâinii albe.
Mai multe fibre și minerale, fără schimbări majore de gust
Pâinea cu spanac nu a fost doar o variantă mai „verde" a pâinii albe. Analizele au arătat o creștere importantă a conținutului de nutrienți.
Comparativ cu pâinea albă, varianta îmbogățită cu spanac conținea cu 28% mai multe fibre, cu 58% mai mult acid folic, cu 78% mai mult calciu și cu 90% mai mult fier. Cantitatea de potasiu era, de asemenea, de aproximativ două ori mai mare.
Cercetătorii au pornit de la rezultate obținute în 2024, când au analizat cât spanac poate fi introdus într-o rețetă de pâine fără ca produsul să își piardă atractivitatea din punct de vedere al gustului, texturii și aromei. Formula care conținea 20% spanac s-a dovedit cea mai promițătoare.
În noul experiment, participanții nu au fost informați în prealabil ce tip de pâine consumă. Cele două produse au avut un miros și un gust asemănătoare, deși pâinea cu spanac avea, evident, o nuanță verzuie.
Ce legătură are spanacul cu insulina și foamea
Cercetătorii cred că efectele observate ar putea avea legătură cu modul în care fibrele și compușii vegetali influențează metabolismul carbohidraților și comunicarea dintre intestin și creier.
Una dintre ipoteze este că modificarea răspunsului la insulină poate influența, la rândul ei, semnalele care controlează apetitul. În acest mecanism ar putea fi implicat și GLP-1, un hormon produs la nivel intestinal care contribuie la apariția senzației de sațietate.
Totuși, cercetătorii subliniază că studiul nu a demonstrat direct acest mecanism. Este nevoie de cercetări suplimentare, realizate pe grupuri mai mari de participanți, pentru a afla exact cum influențează spanacul răspunsul hormonal și apetitul.
O posibilă strategie pentru alimentele de bază
Ideea de a îmbogăți alimentele consumate frecvent cu legume nu este nouă. Cercetători din mai multe țări caută modalități prin care produse precum pâinea să poată furniza mai mulți nutrienți, fără ca oamenii să fie nevoiți să își schimbe radical obiceiurile alimentare.
Studii anterioare au analizat, de exemplu, folosirea mazării în pâine. Unele cercetări au indicat că astfel de produse pot crește senzația de sațietate și pot reduce foamea, chiar dacă modificările glicemiei nu sunt spectaculoase.
În cazul spanacului, cercetătorii de la Monash consideră că rezultatele sunt promițătoare, dar nu trebuie interpretate ca o dovadă că pâinea cu spanac poate preveni sau trata bolile metabolice.
Studiul actual a fost realizat pe doar 15 persoane sănătoase, astfel că rezultatele trebuie confirmate prin cercetări mai ample și pe categorii diferite de populație.
Totuși, direcția este interesantă. Dacă alimentele de bază pot fi îmbogățite cu fibre, vitamine și minerale, fără să își piardă gustul și textura, acestea ar putea deveni un instrument suplimentar pentru îmbunătățirea alimentației.
Cercetătorii consideră că astfel de strategii ar putea fi utile mai ales în contextul creșterii problemelor metabolice și cardiovasculare, însă consumul de pâine îmbogățită nu înlocuiește o dietă variată și consumul de legume întregi.
Studiul privind efectele pâinii îmbogățite cu spanac a fost publicat în revista Future Foods.
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