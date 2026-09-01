Inteligența artificială i-ar putea face pe oameni mai „robotici" pe masura ce-i face pe roboți mai "umani"

Inteligența artificială transformă tot mai multe domenii ale vieții moderne, de la cercetarea științifică și educație până la serviciile pentru clienți. Însă interacțiunea repetată cu sistemele de inteligență artificială ar putea avea efecte și asupra modului în care oamenii comunică și se comportă, potrivit unui nou studiu teoretic publicat în revista AI & Society.

Cercetătorii susțin că persoanele care petrec mult timp interacționând cu inteligența artificială, în special cu roboți utilizați în serviciile de relații cu clienții, ar putea ajunge să își adapteze modul de comunicare astfel încât să fie mai ușor de procesat de algoritmi.

Oamenii și roboții se pot influența reciproc

Echipa internațională de cercetători propune conceptul de „robotoid humanness", prin care descrie o posibilă influență reciprocă între oameni și roboții cu aspect și comportament tot mai uman.

Roboții și asistenții AI sunt proiectați să imite gesturi, limbaj și indicii emoționale pentru a genera reacții cognitive și emoționale din partea utilizatorilor. Pe măsură ce aceste interacțiuni se repetă, însă, procesul ar putea funcționa în ambele direcții: inteligența artificială devine mai umană, iar oamenii ar putea deveni mai „robotici", scrie Science Alert.

„Consumatorul acționează, robotul răspunde, iar prin expunerea repetată, în timp, consumatorul internalizează schimbul", explică Selcen Ozturkcan, cercetător în ingineria managementului la Linnaeus University din Suedia.

Potrivit cercetătorilor, inteligența artificială poate amplifica acest fenomen deoarece sistemele de machine learning își pot ajusta comportamentul în funcție de interacțiunile cu utilizatorii.

Utilizatorii s-ar putea adapta la modul în care funcționează algoritmii

Ipoteza cercetătorilor este că oamenii ar putea începe să își reducă, în mod inconștient, particularitățile, expresiile neobișnuite și comportamentele imprevizibile pentru a obține răspunsuri mai bune din partea sistemelor AI.

În cazul interacțiunilor cu alte persoane, reacțiile primite sunt adesea neașteptate și nu pot fi controlate de individ. În schimb, răspunsurile oferite de inteligența artificială sunt generate pe baza unor modele statistice și algoritmice.

Prin urmare, utilizatorii s-ar putea adapta treptat la tiparele pe care algoritmul le procesează și le recompensează cel mai bine.

„Pentru oameni, instinctul înnăscut de a imita poate determina preluarea comportamentelor de comunicare ale robotului, făcându-i mai asemănători cu roboții", afirmă Ozturkcan.

Interancțiunea cu AI ar putea influența identitatea

Cercetătorii consideră că interacțiunile repetate cu AI ar putea influența inclusiv modul în care oamenii își construiesc percepția asupra propriei identități.

Sistemele de inteligență artificială sunt capabile să personalizeze conversațiile, inclusiv prin utilizarea informațiilor oferite anterior de utilizator. Acest lucru face ca interacțiunea să pară mai socială și poate estompa diferența dintre comunicarea cu un robot și cea cu o persoană.

În acest context, autorii studiului avertizează că serviciile bazate pe AI ar putea contribui, în timp, la restrângerea modurilor prin care oamenii se exprimă și se prezintă.

Teoria trebuie verificată prin experimente pe oameni

Cercetătorii subliniază că lucrarea este pur teoretică și că nu au fost realizate experimente pe oameni pentru a măsura efectele interacțiunilor repetate cu inteligența artificială.

Ipoteza se bazează, însă, pe cercetări anterioare privind interacțiunile dintre oameni și roboți. Autorii consideră că teoria trebuie verificată prin studii experimentale înainte ca efectele asupra comportamentului uman să poată fi confirmate.

„Roboții și AI sunt acum omniprezenți în serviciile pentru clienți. Este important să înțelegem modul în care oamenii interacționează cu aceștia", afirmă Jean-Paul de Cros Peronard, cercetător în dezvoltarea afacerilor la Aarhus University din Danemarca.