Mister sub nisipurile Egiptului: Mormântul 'păstrătorului secretelor regale' și trei sarcofage încă sigilate. Ce se ascundea după ușa rămasă închisă peste 4.000 de ani
Postat la: 01.09.2026 |
Arheologii egipteni au făcut o nouă descoperire importantă la Saqqara, necropola care continuă să scoată la lumină vestigii după mai bine de patru milenii. Mormântul unui înalt demnitar care a servit conducerea Egiptului în vremea Vechiului Regat a fost găsit alături de o vastă rețea de puțuri funerare în care se aflau peste 100 de statuete ushabti și trei sarcofage de piatră încă sigilate, păstrate în starea lor originală.
Descoperirea a fost anunțată pe 29 august de autoritățile egiptene și a fost făcută în timpul primei campanii de săpături desfășurate de o misiune arheologică egipteană într-o zonă aflată la vest de necropola Bubasteion din Saqqara. Mormântul îi aparține lui Sekhentyu-Ptah, un personaj aflat în cercurile superioare ale administrației faraonice în urmă cu peste 4.000 de ani.
Inscripțiile hieroglifice descoperite în complex dezvăluie o acumulare impresionantă de funcții: șambelan regal, supraveghetor al lucrărilor regelui, supraveghetor al documentelor regale, „păstrător al secretelor decretelor regale", preot al zeiței Maat și supraveghetor al scribilor.
Titlurile arată că Sekhentyu-Ptah nu era un simplu funcționar. Avea atribuții legate de marile lucrări ale regelui, documentele administrației și corpul scribilor, într-o perioadă în care puterea faraonilor depindea de o mașinărie administrativă extrem de bine organizată.
Mormântul datează din Vechiul Regat, aproximativ 2686-2181 î.Hr., epoca în care au fost ridicate marile piramide ale Egiptului. În capela funerară, arheologii au găsit o ușă falsă păstrată în poziția sa originală.
Pentru vechii egipteni, asemenea structuri nu erau simple elemente decorative. Ele reprezentau simbolic un punct de trecere între lumea celor vii și cea a morților și erau locul prin care spiritul celui decedat putea primi ofrandele aduse de cei rămași în viață.
În fața ei se afla un ansamblu complet de obiecte rituale din alabastru, între care o masă pentru ofrande, un disc pentru ofrande, un bazin de purificare, un ulcior și un vas. Piesele poartă inscripții cu numele și titlurile lui Sekhentyu-Ptah.
Mohamed Abdel-Badie, șeful Sectorului pentru Antichități din Egipt, spune că valoarea excepțională a descoperirii vine și din păstrarea acestui ansamblu în contextul său original. Pentru arheologi, poziția obiectelor oferă informații importante despre ritualurile funerare practicate în timpul Vechiului Regat.
Săpăturile nu s-au oprit însă la mormântul demnitarului. În aceeași zonă, echipa a scos la lumină o rețea complexă de puțuri funerare interconectate, în care au fost identificate numeroase rămășițe umane și obiecte provenind din înmormântări desfășurate de-a lungul mai multor perioade istorice.
Printre acestea se numără cantități mari de cartonaj funerar pictat, vase ceramice, o statuetă din lemn reprezentând un șoim și peste 100 de figurine ushabti din faianță.
Ushabti erau mici figurine depuse în morminte pentru a-l servi simbolic pe mort în viața de apoi, inclusiv prin îndeplinirea muncilor care i-ar fi putut fi cerute după moarte. Dar cea mai intrigantă parte a descoperirii este reprezentată de trei sarcofage de piatră.
Autoritățile egiptene precizează că acestea au fost descoperite sigilate și în starea lor originală. Până în prezent, nu a fost comunicată identitatea persoanelor aflate în interior și nici conținutul sarcofagelor.
Astfel, una dintre întrebările cele mai interesante ale săpăturilor de la Saqqara rămâne, deocamdată, fără răspuns. Descoperirile arată și că zona nu a avut o singură etapă de utilizare.
Necropola a continuat să fie folosită în perioade istorice succesive, iar unele dintre puțurile funerare poartă inclusiv urmele jefuitorilor de morminte din Antichitate. Aceștia au făcut deschideri între anumite camere funerare pentru a putea trece dintr-un spațiu în altul.
Ministrul egiptean al Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, spune că descoperirea confirmă importanța culturală și funerară pe care zona a avut-o de-a lungul mai multor epoci și oferă noi informații despre evoluția necropolei.
Saqqara este una dintre cele mai importante necropole ale Egiptului antic și a fost folosită timp de mii de ani pentru înmormântarea faraonilor, demnitarilor, preoților și altor membri ai elitei.
Aici se află și celebra Piramidă în trepte a faraonului Djoser, una dintre cele mai vechi construcții monumentale din piatră ale Egiptului.
Misiunea arheologică va continua săpăturile și analiza științifică a obiectelor descoperite, autoritățile egiptene afirmând că acestea ar putea oferi noi informații despre practicile funerare și despre transformările prin care a trecut necropola Saqqara de-a lungul istoriei.
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