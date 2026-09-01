Dispozitivul „suprauman" care poate detecta bolile de inimă în mai puțin de două secunde. „Diagnosticul și tratamentul mai timpuriu salvează vieți"

Medicii au dezvoltat un instrument de inteligență artificială „suprauman" care poate detecta bolile de inimă în mai puțin de două secunde. Tehnologia revoluționară a fost antrenată pe milioane de pacienți și funcționează prin extragerea mai multor informații dintr-o electrocardiogramă (EKG) de rutină decât poate vedea ochiul uman în mod obișnuit.

EKG-ul tradițional, care înregistrează activitatea electrică din inimă, inclusiv frecvența și ritmul, a fost un instrument medical vital în diagnosticarea atacurilor de cord și a ritmurilor cardiace anormale timp de un secol. Dar nu poate detecta bolile de inimă. Aceasta necesită o ecocardiogramă, un tip de ecografie, pentru care pacienții din multe țări trebuie adesea să aștepte luni de zile.

Acum, o echipă a dezvoltat un instrument de inteligență artificială care poate detecta instantaneu semne de insuficiență cardiacă și boli ale valvelor cardiace - două dintre cele mai frecvente forme de boli de inimă - din EKG, scrie The Guardian.

Detalii despre descoperirea, care ar putea stimula diagnosticarea precoce a bolilor de inimă, au fost prezentate miilor de delegați la congresul anual al Societății Europene de Cardiologie de la München, cea mai mare conferință de boli de inimă din lume.

Diagnosticarea precoce este vitală pentru insuficiența cardiacă și bolile valvulare cardiace, permițând celor care au nevoie de medicamente care salvează viața să fie depistați mai devreme, înainte de a se îmbolnăvi grav.

Dezvoltarea este considerată ca fiind potențial semnificativă, deoarece ECG-urile sunt unul dintre cele mai frecvente teste din medicină, fiind efectuate aproximativ un miliard de astfel de teste la nivel mondial în fiecare an.

Într-un studiu clinic care a implicat 67.000 de pacienți din SUA, instrumentul de inteligență artificială a reușit să identifice până la 81% dintre cei care aveau insuficiență cardiacă și până la 90% dintre cei cu boli valvulare cardiace.

Dr. Sonya Babu-Narayan, cardiolog consultant și director clinic al Fundației Britanice a Inimii (BHF), care a finanțat studiul, a declarat: „Este interesant să vedem că inteligența artificială poate acum oferi o citire de pe un ECG într-o clipită.

„Tehnologia precum ECG-ul bazat pe inteligență artificială din această cercetare, care are potențialul de a identifica din timp pacienții cu risc ridicat, nu va detecta pe toți cei cu afecțiuni cardiace. Dar ar putea fi o soluție pentru a ajuta la urmărirea rapidă a pacienților care sunt cel mai probabil să aibă o anomalie cardiacă. Când vine vorba de inimă, diagnosticul și tratamentul mai timpuriu salvează și îmbunătățesc vieți."

Tehnologia nu poate fi utilizată singură pentru a diagnostica sau a exclude definitiv insuficiența cardiacă sau bolile valvulare cardiace, dar oferă o indicație foarte puternică că cineva le-ar putea avea.

O persoană considerată ca fiind foarte probabilă să aibă oricare dintre acestea ar putea fi trimisă rapid pentru o ecocardiografie, în loc să aștepte luni de zile pe listele de așteptare standard. Aceasta ar putea însemna un diagnostic mai rapid, care le-ar permite să înceapă tratamentul mai devreme.

Prof. Fu Siong Ng, profesor de cardiologie la Imperial College London, a declarat: „Pacienții pot aștepta adesea câteva luni pentru o ecografie cardiacă după ce sunt trimiși pentru una de către medicul lor.

„Acest lucru face interesant faptul că tehnologia noastră ar putea identifica pacienții cu cel mai mare risc de insuficiență cardiacă și boli valvulare cardiace, astfel încât aceștia să poată fi prioritizați pentru scanări mai rapid și mai urgent."

Scopul instrumentului este de a accelera diagnosticarea celor suspectați de insuficiență cardiacă sau boli valvulare cardiace. Dar Ng a spus că s-ar putea dovedi, de asemenea, salvator de vieți prin identificarea semnelor afecțiunilor la persoanele care ar fi putut fi supuse unei ECG din diferite motive.

„O altă aplicație potențială a acestui model de inteligență artificială este diagnosticarea oportunistă a insuficienței cardiace și a bolilor valvulare cardiace la care nu se suspectează aceste afecțiuni", a spus el. „Modelul de inteligență artificială ar putea fi rulat pe toate ECG-urile efectuate într-un spital pentru a semnala persoanele cu cel mai mare risc de a dezvolta aceste boli, astfel încât să poată fi diagnosticate mai devreme."

Dr. Ahmed El-Medany, cercetător clinic la BHF, care a condus analiza la Imperial College London, a descris instrumentul ca fiind o „inteligență artificială supraomenească" și a spus că următoarea provocare ar fi proiectarea de cititoare ECG portabile, conduse de inteligență artificială, pentru profesioniștii din domeniul sănătății.

Delegații de la München au aflat, de asemenea, cum analiza bazată pe inteligență artificială a videoclipurilor faciale ar putea detecta rapid și precis hipertensiunea arterială nediagnosticată și diabetul de tip 2.

Cercetătorii de la Universitatea din Tokyo și de la Institutul de Știință din Tokyo au declarat că analiza prin inteligență artificială a videoclipurilor faciale de cinci secunde ar putea ajuta la îmbunătățirea diagnosticului. Milioane de persoane care au hipertensiune arterială sau diabet de tip 2 nu știu că au aceste afecțiuni.