Robert Negoiță e urmărit penal de DNA pentru un prejudiciu de peste 500 de milioane de lei in Afacerea "Rosal"!

DNA a inceput urmărirea penala impotriva primarului Sectorului 3 Robert Negoiță in chestiunea SC Rosal Grup SA, problema ridicata de consilierul Inocentiu Voinea in cadrul unei sedinte de consiliu, care a ajuns apoi a fi cercetata de procurori. Redam in cele ce urmeaza comunicatul DNA de astazi, 21 februarie 2022 precum si un fragment concludent din sedinta de consiliu, un dialog intre Negoită si Voinea.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de următorii suspecți:

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, primar al Sectorului 3 din municipiul București, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave și a unei infracțiuni de instigare la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave,

OCTAVIAN GHEȚU, director executiv la Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii a trei complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave, complicitate la instigare la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual,

GEORGE-ALEXANDRU MANCIU, la data faptelor director al Direcției de Utilități Publice din cadrul Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave,

IRINA-GINA SOROCEANU, director executiv la Direcția Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave,

FLORENTINA PENCEA, la data faptelor director executiv Direcția Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave

MIHĂIȚĂ MARIUS, la data faptelor secretar al Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu,

ELENA PETRESCU, la data faptelor viceprimar al Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uzurparea funcției cu consecințe deosebit de grave,

Persoană fizică reprezentant al S.C. ROSAL GRUP S.A, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave,

MIRELA CHETREANU, auditor public extern, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual,

și S.C. ROSAL GRUP S.A., sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave.

Faptele reținute ar fi constatate în contextul în care, în perioada anilor 2000-2018, în Sectorul 3 din municipiul București, s-au încheiat 54 acte adiționale la un contract de salubrizare cu S.C. ROSAL GRUP S.A., prin care, fie s-a prelungit contractul, fie s-a mărit valoarea acestuia. La nivelul Sectorului 3 nu s-ar fi respectat prevederile noii legislații aplicabile actelor adiționale începând cu anul 2001 și până la finalizarea derulării contractului (Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; O.G. 71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; Legea 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților; O.U.G. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii). Cu alte cuvinte, în contextul menționat, în loc să fie organizate licitații publice, contractul de salubritate încheiat în anul 1999 a fost prelungit succesiv cu S.C. ROSAL GRUP S.A. (operator nelicențiat din anul 2013 pentru Sectorul 3), prin acte adiționale care au determinat inclusiv creșterea tarifelor de salubrizare.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În realizarea atribuțiilor de serviciu, suspectul Robert Sorin Negoiță ar fi aprobat, întocmit și semnat o serie de acte (Raport de specialitate, Nota de fundamentare, Expunere de motive), iar la 20 noiembrie 2013, pe baza actelor, ar fi prezentat membrilor Consiliului Local al Sectorului 3 regularitatea operațiunii propuse spre votare. Sub pretextul implementării Programului de dezvoltare a sistemului de gestionare integrată a deșeurilor municipale de pe raza administrativă a sectorului 3, suspectul ar fi determinat obținerea votării, de către Consiliul local a unui act care, în realitate, viza prelungirea nelegală a contractului de salubritate cu încă 10 ani. Actul adițional prin care se prelungea nelegal termenul contractual cu operatorul nelicențiat legal - Rosal Grup S.A a fost ulterior semnat de suspectul Robert Sorin Negoiță.

În plus, la 15 mai 2014, suspectul Robert Sorin Negoiță ar fi încheiat și semnat în mod nelegal, un alt act adițional, fără a-l supune aprobării Consiliului local, prin care s-au crescut frecvențele de realizare a activităților de curățenie a căilor publice cu influență asupra creșterii costurilor operatorului de salubritate Rosal Grup S.A.

Modalitatea de prelungire a contractului inițial de salubrizare printr-o serie de acte adiționale a făcut obiectul unor controale din partea Curții de Conturi, Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și Consiliului Concurenței. Aceste controale au constatat încălcări ale dispozițiilor legale, iar ca urmare, autorității contractante (UAT Sector 3) i s-a comunicat obligația de a nu mai prelungi contractul inițial încheiat în 1999 peste termenul de valabilitate de 5 ani stipulat în contract și i s-a recomandat să dispună reorganizarea serviciilor de salubrizare conform noilor prevederi și să atribuie noul contract conform O.U.G. nr. 34/2006, prin licitație.

Încălcările constatate de Curtea de Conturi ca urmare a controlului efectuat la Primăria Sectorului 3 au fost validate de Instanța de contencios administrativ, în cursul anului 2017. Față de această sentință, primarul Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță a declarat recurs, dar ulterior a renunțat la judecarea recursului.

Pentru a acoperi retroactiv nelegalitățile prelungirii contractului inițial, funcționarii Primăriei Sector 3 ar fi inițiat un demers juridic prin care, în cursul anului 2018, actele adiționale s-ar fi aprobat retroactiv de către Consiliul local. Ulterior, ar fi fost întocmit un referat, semnat de viceprimarul Elena Petrescu, pe baza unei delegări nelegale făcute de primar, prin care practic s-au șters o parte din obligațiile de plată pe care ROSAL GRUP S.A le avea la Primăria Sector 3. Ulterior, acțiunea a fost validată de auditorul public extern, suspecta Mirela Chetreanu, în Raportul de follow-up din data de 11.10.2019, deși aspectele nu remediau încălcările constatate de Curtea de Conturi.

Prin faptele descrise, la care au contribuit, sub forma complicității, și persoanele menționate din conducerea Primăriei Sectorului 3, s-ar fi creat un prejudiciu total de 578.446.818 lei în dauna Sectorului 3 și un folos necuvenit pentru SC Rosal Grup SA. Procurorii au solicitat Consiliului Local Sector 3 București să comunice dacă Sectorul 3 se constituie parte civilă în cauză. Celor nouă persoane fizice și persoanei juridice având calitatea de suspect li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Mai jos prezentam un fragment din procesul verbal de sedință, referitor la problema SC Rosal Grup SA:

Președinte de ședință - Văduva Iuliana: Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

Consilier Voinea Inocențiu Ioan: Stați să mă mai lămuresc! Asta cu "să lucreze mai mult" mie îmi sună cam așa: că mă duc la frizer, spre exemplu, și îi spun să mă tundă de două ori, ca să lucreze mai mult! Adică întâi să ia un centimetru și apoi încă un centimetru, și, astfel, voi plăti mai mult, voi plăti două tunsori. Or eu cred că salubristul trebuie să lucreze cât este nevoie, nu mai mult sau mai puțin. Avem nevoie să facă curățenie, nu curățenie mai puțină sau mai multă. Dar, mă rog, nu asta vreau să spun acum. Eu vroiam să întreb cine a decis peste Consiliu Local? Dumneavoastră sau un director sau cine? Că a semnat cineva acel contract sau act adițional de mărirea frecvențelor, fără a consulta Consiliul. Asta e fost întrebarea. Și apropo, încă o paranteză: chestiunea aceasta cu mecanizat și cu manual, i-am spus colegului de la Salubritate problema cu frunzele pe care o să le ia ploaia și o să înfunde canalele și o să creeze inundații într-o anumită zonă, am ridicat problema și anul trecut pe vremea asta și o ridic acum înainte să plouă ca să nu se mai întâmple la fel. Revin la idee, mecanizat versus manual. Trebuie să existe un optim, pentru că acolo în zona aceea, îmi spun oamenii că trec mașini care mătură frunze, dar le mătură de unde le poate mătura. Mașina nu intră în anumite zone unde se strâng frunzele și atunci trebuie să vedem cât mecanizat și cât manual avem nevoie. Nu renunțăm cu totul la manual, acolo unde este nevoie de manual, iar acolo unde v-am spus este nevoie de manual, și sper să avem lucrul ăsta. Și acum răspundeți-mi la întrebare, cine a semnat peste capul Consiliului? Ce director, să-l știm și noi?

Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță: Domnule consilier, eu înțeleg că dumneavoastră aveți multe nelămuriri! Eu am una singură, de exemplu: nu știu care este legătura dintre frezura dumneavoastră și gunoiul din Sectorul 3? Aici nu discutăm că a luat un centimetru din frezură că nu are legătură cu subiectul, discutăm de faptul că, curățenia se face cu anumite frecvențe. Adică, îi dai o trecere pe zi sau îi dai o trecere la două zile. Noi întotdeauna am fost sub frecvențele pe care ni le solicită Strategia de Salubritate pe București. Dumneavoastră veniți și ne spuneți că, într-adevăr, trebuie făcut și manual și aici avem de lucrat, pentru că mai ales în perioada de toamnă noi scoatem multe tone de frunză zilnic, repet, zilnic din Sectorul 3. Faptul că este cea mai verde zonă urbană din România și eu zic că suntem candidați la un loc fruntaș în lume, vine la pachet și cu această frunză generată de mulții copaci pe care-i avem în Sectorul 3 și care se înmulțesc, pot să vă spun în fiecare zi cu aproximativ 200 de copaci în perioada asta. Adică, în fiecare zi noi plantăm aproximativ 200 de copaci în Sectorul 3. Că există acest risc, îl diminuăm pe cât putem, repet, noi dacă nu trecem zilnic, sunt anumite zone în care trecem zilnic, dar cel mult la două zile noi trecem în tot Sectorul 3 și curățăm frunzele. într-adevăr anumite zone și aici trebuie să reglementăm treaba asta, există în regulament obligativitatea, cel puțin celor care parchează pe parcările de reședință să-și facă fiecare curat pe locul de parcare, ceea ce nu prea se întâmplă, iar noi nu prea am dat amenzi. Venim cu niște suflători cu care ne chinuim să scoatem frunzele de sub mașini, unde mașinile nu sunt mutate, cu lunile sau, în anumite situații, chiar cu anii, demersul nu este unul simplu, dar oricum ne ducem într-o discuție care nu are legătură cu hotărârea noastră de consiliu.

Consilier Voinea Inocențiu Ioan: Răspunsul la întrebarea mea, vă rog!

Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoița: Cu frezura? Nu știu ce răspuns să vă dau cu frezura!

Consilier Voinea Inocențiu Ioan: Nu! Cu frezura trebuie doar să-mi dați adresa clinicii la care v-ați pus păr, în caz că m-a tenta și pe mine. Întrebarea mea a fost referitoare la cel care a semnat contractul peste capul Consiliului. Măcar funcția în cadrul Primăriei, nu neapărat cum îl cheamă! Adică: directorul de la cutare Direcție.

Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoița: Eu zic că am fost foarte explicit. Legea, în momentul în care s-a semnat modificarea frecvențelor nu prevedea chestiunea asta. Eu vă spun din ce îmi spune aparatul, dar tot eu vă spun că inclusiv contractul prevede că frecvențele trebuia să fi fost aprobate în fiecare an. Și aici vine ticăloșenia celor de la ROSAL, din cauza faptului că nu am reușit să ne înțelegem pe frecvențe, acel act adițional cu hotărârea aferentă nu s-a semnat în ultimii ani din cauza lor. Repet. Noi putem să închidem chestiunea aici, ne-am recuperat deja o parte semnificativă din bani, și să o închidem aici sau putem să mergem într-un demers care este oarecum aventuros. Asta ține de dumneavoastră, dumneavoastră decideți, că asta prevede legea.

Consilier Voinea Inocențiu Ioan: Deci nu era necesară aprobarea Consiliului la vremea respectivă spuneți dumneavoastră, legea era ambiguă și nu prevedea? Și atunci cine? Dumneavoastă su un director de-ai dumneavoastră a semnat acel act adițional despre care Curtea de Conturi a spus că nu a fost în regulă Răspundeți la întrebare.

Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță: Nu mai știu dacă eu sau nu, dar este puțin relevant. Ok! Haideți să o luăm ca atare, dacă vreți să facem acum o analiză succintă pe tema asta dar eu zic că v-am explicat cât am putut eu de succint situația în care suntem.