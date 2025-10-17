Teoria Pământului plat: Experiemntul senzațional cu ajutorul unei camere și umbra unui garaj
Postat la: 17.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O simplă cameră de supraveghere și un garaj de suburbie reușesc să demonteze una dintre cele mai persistente iluzii moderne: credința că Pământul este plat.
Un utilizator ingenios a decis să lase faptele să vorbească. Timp de un an, din martie 2024 până în martie 2025, acesta a filmat zilnic, la aceeași oră, umbra proiectată de colțul garajului său. Ce a obținut pare banal la prima vedere, dar este o demonstrație impecabilă de astronomie practică.
Clipul, devenit viral pe Reddit, arată cum umbrele se deplasează treptat în cursul lunilor, urmând traiectoria Soarelui pe cer. Schimbarea lor subtilă, dar constantă, oferă dovada clară și incontestabilă că trăim pe o planetă sferică ce se rotește în jurul Soarelui, nu pe un disc static pierdut în spațiu.
Metoda este ingenioasă prin simplitatea sa: în fiecare zi, la o oră fixă, autorul experimentului a marcat cu atenție locul unde cădea umbra. După un an de observații constante, punctele astfel obținute au format pe sol o figură distinctivă, în formă de opt, cunoscută în astronomie sub denumirea de analemă.
Această formă nu este o întâmplare, ci o semnătură vizibilă a complexei mișcări a Pământului în jurul Soarelui și a înclinației axei sale, de aproximativ 23,5 grade. Este o dovadă concretă, imposibil de reprodus sau explicat prin modelele adepților Pământului plat.
Analema este, în esență, curba pe care o descrie Soarele pe cer dacă este fotografiat zilnic, la aceeași oră, timp de un an. Figura rezultată, în formă de opt, reflectă atât înclinarea axei Pământului, cât și excentricitatea orbitei sale. Specialiștii de la Centrul Solar Stanford ne oferă o explicație intuitivă: variația verticală a analemei, de la Soarele mai sus pe cer vara la cel mai jos iarna, reflectă înclinarea axei terestre, care dă naștere anotimpurilor.
Pe de altă parte, forma ușor eliptică a orbitei Pământului provoacă o ușoară deviație orizontală a punctelor, completând astfel figura caracteristică. Dacă planeta noastră ar fi, într-adevăr, o suprafață plană, așa cum susțin unii, vârful umbrei observate zilnic ar rămâne fix, fără nicio variație.
Experimentul din garaj demonstrează, însă, fără echivoc, că Soarele nu își urmează un traseu identic de la o zi la alta, ci unul care reflectă mișcarea perpetuă a Pământului în jurul său. Un alt detaliu fascinant este modul în care forma analemei se schimbă în funcție de latitudine.
La poli, figura este aproape perfect verticală, în timp ce la Ecuator devine mult mai orizontală. Această variație corespunde cu precizie calculelor bazate pe modelul unui Pământ sferic, consolidând și mai mult dovezile. Analema nu este doar o curiozitate astronomică, ci servește și ca o reprezentare vizuală a faptului că timpul solar real, cel măsurat de poziția Soarelui, și timpul indicat de ceasul nostru nu sunt mereu perfect aliniate.
Această discrepanță este cunoscută sub numele de „ecuația timpului", o ajustare utilizată de secole pentru a reconcilia mișcarea aparentă a Soarelui cu timpul mediu convențional. În ciuda acestor explicații științifice clare și a dovezilor observabile, susținătorii teoriei Pământului plat continuă să propună modele alternative.
Acestea, însă, nu reușesc să reproducă forma analemei și, adesea, contravin legilor fundamentale ale fizicii, incapabile să justifice variațiile complexe observate la diferite altitudini și latitudini. Un student la fizică, comentând videoclipul viral al experimentului, a surprins esența acestei situații: „Este încă o dovadă care se potrivește cu toate modelele științifice existente despre sistemul solar.
Dar e imposibil să convingi un adept al Pământului plat, pentru că nici ei nu înțeleg propriul lor model". Astfel, fără a avea nevoie de rachete spațiale, sateliți sofisticați sau expediții la capătul lumii, un simplu experiment realizat în intimitatea unui garaj reconfirmă, într-un mod elocvent și accesibil, ceea ce astronomii știu de secole: Pământul este rotund, iar mișcarea sa complexă în jurul Soarelui își lasă amprenta, zi de zi, chiar și în umbrele cotidiene.
