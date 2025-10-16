O copilă de 13 ani e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii după ce o rudă a alertat autoritățile

O fată de doar 13 ani este suspectată că și-ar fi ucis mama, după ce o rudă a alertat autoritățile, îngrijorată că femeia nu mai răspunde de mai multe zile. Poliția Capitalei și echipaje de criminalistică au ajuns de urgență la locuință și au împrejmuit zona.

Potrivit unor surse judiciare, alerta a fost dată de un nepot al femeii, care nu mai reușea să o contacteze de câteva zile. Bărbatul a mers la locuință și ar fi găsit-o acolo pe fata de 13 ani, împreună cu câțiva prieteni, „făcând curățenie". Comportamentul lor i s-a părut suspect, așa că a decis să sune imediat la 112. La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Capitalei și specialiști criminaliști, care au împrejmuit zona și au început cercetările. Potrivit acelorași surse, există suspiciunea că mama fetei ar fi decedat, însă trupul acesteia nu a fost încă descoperit.

„În prezent, polițiștii încearcă să stabilească locul unde s-ar putea afla cadavrul și verifică mai multe piste. Ancheta este în desfășurare și vom reveni cu detalii pe măsură ce speța se clarifică", au precizat surse judiciare. Aceleași surse au subliniat că, din motive tactice, nu pot fi oferite în acest moment informații suplimentare, pentru a nu periclita mersul anchetei.

Cazul amintește de o crimă care a șocat comunitatea românească din SUA, la începutul acestui an: Andreea Mottram, o româncă de 47 de ani, directoarea unui ONG american pentru refugiați, a fost ucisă în Utah de fiica ei adoptivă din România, Mihaela Gabriela Sorescu (16 ani), împreună cu o prietenă. Victima a fost înjunghiată de 14 ori, iar cele două adolescente au fost arestate ulterior în Los Angeles. Poliția americană a descoperit ulterior un jurnal în care tânăra scrisese că își ura mama și plănuia să o omoare.