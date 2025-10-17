Pandemia care nu se mai termină: Cum ar putea afecta COVID-19 și generațiile viitoare
Postat la: 17.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un nou studiu realizat pe șoareci sugerează că infecția cu virusul SARS-CoV-2 ar putea avea efecte care se transmit dincolo de generația direct afectată, influențând dezvoltarea și comportamentul urmașilor. Deși cercetarea nu vizează încă oamenii, descoperirile ridică întrebări importante cu privire la impactul pe termen lung al pandemiei.
Oamenii de știință de la Institutul Florey de Neuroștiințe și Sănătate Mintală din Australia au observat că șoarecii masculi infectați cu o versiune a virusului adaptată la rozătoare au prezentat modificări ale spermatozoizilor, care au dus ulterior la schimbări de comportament la puii lor. „Am constatat că urmașii proveniți din tați infectați cu SARS-CoV-2 au prezentat comportamente mai anxioase decât cei ai șoarecilor neinfectați", a declarat Dr. Elizabeth Kleeman, autoarea principală a studiului, conform IFLScience.
Echipa a constatat că aceste modificări ar putea fi cauzate de alterarea unor molecule mici de ARN din spermă. Mai mult, femelele din a doua generație au prezentat și modificări genetice în hipocampus, o regiune a creierului responsabilă pentru învățare, memorie și controlul emoțiilor.
Cercetătorii au analizat și a treia generație de șoareci, dar nu au descoperit modificări comportamentale semnificative, deși au fost observate diferențe în dimensiunea corporală a puilor. „Experiențele tatălui pot influența informațiile transmise prin spermatozoizi, inclusiv prin molecule specifice de ARN, care oferă instrucțiuni pentru dezvoltarea urmașilor", a explicat profesorul Anthony Hannan, coordonatorul cercetării.
