Judecătorul Mihail Udroiu se pensionează la 48 de ani. A declarat o leafă de 7.000 de euro. A fost consilierul Alinei Bica si l-a protejat juridic pe Bogdan Buzăianu

Judecătorul Mihail Udroiu de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pensionează la doar 48 de ani. El a depus la CSM solicitare de eliberare din funcţie prin pensionare. Cererea lui va fi luată în discuţie în şedinţa Secţiei pentru judecători a CSM din data de 16 octombrie 2025.

Judecătorul Udroiu s-a născut la data de 20 martie 1977. Potrivit ultimei sale declaraţii de avere, în 2024, el a raportat un salariu lunar de aproape 7.000 de euro din activităţile de judecător la Curtea de Apel Oradea şi Înalta Curte. Udroiu a fost avansat la ÎCCJ în septembrie 2023 în urma unui concurs organizat de CSM.

Salariul de la ÎCCJ, superior celui de la CA Oradea, nu este cunoscut cu exactitate întrucât declaraţiile de avere nu mai sunt publice din 2025, ca urmare a unei decizii CCR. Potrivit legii, Udroiu va avea o pensie de 80 la sută „din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate înainte de data pensionării".

De notat că judecătorul Udroiu vrea să iasă la pensie înainte de decizia CCR privind reforma pensiilor magistraţilor din 20 octombrie 2025. Noua lege adoptată de Parlament prevede că magistraţii nu pot avea o pensie mai mare de 70 la sută din venitul net din ultima lună de activitate.

Mihai Udroiu a fost consilier al șefei DIICOT, Alina Bica, condamnată definitiv la 4 ani de detenție pentru favorizarea infractorului și fugită în Italia. De altfel, judecătorul Mihai Udroiu şi soţia lui, Delia, judecătoare la Curtea de Apel Oradea, sunt finii de cununie ai Alinei Bica.

Udroiu însuşi a fost vizat de o acuzație de trafic de influenţă. El a acceptat promisiunea primirii unei excursii în Dubai de la omul de afaceri Bogdan Buzăianu, cunoscut drept cel mai mare „băiat deştept" din Energie. Buzăianu voia de la DIICOT un document legat de dosarul Hidroelectrica pentru a-l folosi în procesul în care contestase decizia companiei de stat de a denunţa contractele cu aşa-zişii băieţi deştepţi din Energie. Până la urmă, DNA a clasat acuzația adusă judecătorului Udroiu.

Judecătorul Mihai Udroiu este cel care a înclinat balanța în complet de divergență și a anulat condamnarea de 8 ani de închisoare pentru o presupusă mită de 4 milioane de euro în cazul fostului președinte al CJ Bihor, Alexandru Kiss. Condamnarea a fost anulată din motive procedurale. În cele din urmă, dosarul lui Kiss s-a prescris.

Udroiu a făcut parte din completul de judecată de la ÎCCJ care a respins cererea DIICOT de arestare preventivă a suspecților din dosarul Nordis, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. În trecut, Laura Vicol a fost avocata Alinei Bica, al cărei consilier a fost judecătorul Udroiu.

Udroiu a făcut parte şi din completul care, pe 13 octombrie 2025, a decis achitarea fostului ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu, deşi o colegă de complet, judecătoarea Francisca Vasile, a concluzionat că erau probe împotriva lui Bănicioiu şi a vrut să îi confişte peste 3 milioane de lei.

În septembrie 2024, Lia Savonea și Mihai Udroiu, au decis, definitiv, restituirea pentru a doua oară a dosarului „Revoluției" la Parchetul Militar. Judecătorul Udroiu a făcut parte şi din completul ÎCCJ care a decis că, în cazurile de cămătărie, poate fi confiscată doar dobânda percepută, nu și suma împrumutată. Judecătorul Udroiu s-a remarcat şi drept un adversar tenace al supremației dreptului Uniunii Europene asupra legislației interne, așa cum prevăd tratatele de aderare.

Judecătorul Udroiu deține o avere impresionantă alături de soția sa, tot judecătoare. Udroiu deține 10 terenuri. Trei agricole în suprafață de 41.700 metri pătrați și 6 terenuri intravilane, în suprafață totală de 2200 metri pătrați, toate în Oradea. Din totalul terenurilor, trei au fost donate familiei judecătorului.

Anul trecut, Udroiu a alipit 3 apartamente situate în Oradea și a rezultat unul cu o suprafață de 161 metri pătrați, iar soția sa a mai primit un apartament de 46 metri pătrați prin donație. Acestea se adaugă altor 6 apartamente în Oradea și o casă de locuit în același oraș, pe care soții Udroiu le au în posesie. Dintre cele 9 imobile, trei sunt obținute prin donație. Este vorba de o casă de 350 metri pătrați și două apartamente în suprafață de 140 și 46 metri pătrați.

Bijuteriile, ceasurile, gențile soției și un tablou al unui pictor contemporan deținute de familia Udroiu valorează 75.000 de euro. În ultimul an, familia a deschis două noi conturi bancare în care a depus 110.000 euro și 13.000 de lei. În conturi mai vechi cei doi soți mai au 458.000 de lei și 30.000 de euro.