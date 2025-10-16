Surse ale Agentiei Spațiale Militare (Defence Space Agency) au anunțat că o serie de activări silențioase ale sateliților au avut avut loc in ultima perioada de timp.

Acești sateliți fac parte dintr-o rețea clasificată cunoscută sub numele de Proiectul Odin - o rețea de comunicare cuantică concepută pentru a înlocui întreaga infrastructură de internet.

Vechiul sistem funcționează pe servere centrale controlate de corporații private. Odin funcționează pe noduri autogeneratoare care nu pot fi închise niciodată. Fiecare transmisie este criptată în timp real prin intrecere cuantică. Fără spion, fără back-door, fără cenzură.

Inginerii din interiorul programului confirmă că semnalele de testare au fost trimise pe toate continentele. Când va fi acționat comutatorul final, serverele principale se vor închide, iar Odin va intra în serviciu sub supravegherea militară.

Gigantii rețelelor de socializare sunt deja în panică, raportând „întreruperi ale centrelor de date". În realitate, cheile lor de rutare au fost invalidate. Când Odin se va activa, tot traficul digital va ocoli pentru totdeauna gatekeeperii. Informațiile va curge fără control.