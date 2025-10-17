Ion Cristoiu: "Îi rog pe cei care se ocupă de robotul Nicușor să-l actualizeze!"
Postat la: 17.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ion Cristoiu nu-l slăbește pe Nicușor Dan. Acesta critică modul în care președintele României abordează politica externă, spunând că se axează prea mult pe subiectul influenței rusești. De asemenea, Cristoiu este nemulțumit de felul în care au fost aleși miniștrii și crede că Nicușor Dan acționează mai mult ca o marionetă.
„S-a făcut guvernul, în țara asta nu există unul, la servicii, la armată, la guvern, Grindeanu, fratele lui Grindeanu, iubita lui Grindeanu, care zice: „Domnul Nicușor Dan, nu merge." Putea să-i dea pentru USR, putea să se ocupe de buburuze. Ea nici nu voia. Cum să-i dai Ministerul de Externe unei tipe care este total analfabetă în materie de politică externă. Călin Georgescu avea o temă. La ora actuală, Ungaria are cel mai mare zăcământ, diplomația. Noi nu avem, nu ne mișcăm deloc. Că ăla m-a înnebunit cu rușii. Rog pe cei care se ocupă de robotul, Nicușor Dan, de aplicație, updatați‑l. Dacă o să vezi, lui îi apare câte o chestie în cap. A fost cu țevile. Acum e cu rușii. Las-o un pic în plan secund. Ocupă‑te de Turcia, de Serbia, de Ungaria. E periculos, dar el, încă o dată, nu le gândește, vine din când în când cineva, dar are un chip și uită aceștia să‑l schimbe.", a spus Cristoiu.
Cristoiu a vorbit și despre Emanuel Macron, despre care crede că are un sindrom asemenea lui Napoleon. Jurnalistul spune că președintele Franței are trei copii, Ilie Bolojan, Nicușor Dan și Maia Sandu.
„Pentru mine, în istorie aceasta modernă, personajul comic nu e nici măcar Nicușor Dan. Este Macron. Eu mereu l-am comparat cu un cocoș care stă pe gunoi. Hai să ne uităm la unu Macron, șeful nostru, nu de altceva, el l-a pus pe... Are doi băieți. Da? Ilie Bolojan și cu Nicușor Dan. Și are și o fată, Maria... Putin îi zice lui Maia, Maria Grigorievna, ca așa e la ei. Bun, hai să ne lămurim și noi. Deci avem așa unu Emmanuel Macron. Și când a început aia cu Gaza, a zis nu, noi vrem stat palestinian, pe la ONU, cutare. Vine planul de pace al lui Trump, care nu prevede stat Palestinian, nu prevede. Macron, parcă fiind român, s-a dus și-a apărut în poze. Băi, dacă eu eram Macron, păi... Nu mă interesează că ai fost chemat. Tu ai uitat să discuți un lucru.
Apropo de Macron, că este șeful nostru, este patronul nostru, al României da, este Sfântul Dimitrie. Stai, deci avem unul numit Macron. Cum zicea ăla, Radu Portocală? Golul răsunător! El și-a făcut al 2-lea mandat cu legea pensiilor. Au fost demonstrații împotriva legii... Nu, nu, nu. El, Napoleon fiind. Și acum a băgat-o pe mânecă. Îi răsturnau Guvernul și îi cereau să plece. Și vorbește cu socialiștii, un fel de social democrați de la noi, un fel de PSD. Și zice bă, fii atent, nu votați moțiunea de cenzură depusă, iar noi suspendăm reforma până după alegerile prezidențiale. Cum poți să fii așa, când ești președintele Franței? A dat-o gata pe Maia Sandu, când s-a dus și când i s-a dus și săracul Bolojan. Cum să renunți la tema ta fundamentală, pentru care ai fost ales? Așa vor face...", a explicat jurnalistul pentru sursa citată mai sus.
