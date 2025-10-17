Sora lui Carmen Dan își umilea victimele, medici și oameni de afaceri, când acestea își cereau sutele de mii de euro înapoi

Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, ar fi pus la punct un mecanism prin care a înșelat mai multe persoane cu sume uriașe, depășind în total jumătate de milion de euro.

Țintele sale erau medici și reprezentanți ai mediului de afaceri, oameni cu resurse financiare consistente, pe care îi convingea că pot achiziționa apartamente și autoturisme de lux la prețuri de „ocazie". După ce primea banii, dispărea, iar în rarele situații în care răspundea victimelor, obișnuia să le insulte.

Numele Simonei Stan a intrat în atenția anchetatorilor încă din 2017-2019, atunci când sora sa conducea Ministerul Afacerilor Interne. Conform surselor judiciare, femeia pretindea că are conexiuni la nivel înalt și că poate facilita achiziții avantajoase de bunuri imobiliare și mașini provenite din patrimoniul OMV. Victimele proveneau, în special, din rândul cadrelor medicale, persoane cu economii substanțiale.

În primăvara anului trecut, o femeie de afaceri a reclamat la Secția 16 Poliție că a fost păcălită de Simona Stan și Irina Teodorescu, o fostă avocată, cu suma de 8.000 de euro, bani ce reprezentau avansul pentru un apartament fictiv. Cele două au fost aduse la audieri. Teodorescu a fost plasată sub control judiciar, însă împotriva Simonei Stan nu s-a dispus nicio măsură. După ce cazul a ajuns în atenția publică, mai multe persoane - în special medici și antreprenori - au reclamat că au fost păgubite. Prejudiciul reclamat s-a ridicat atunci la aproximativ 1,5 milioane de euro. În cele din urmă, părțile ar fi ales să se împace.

Joi dimineață, Simona Stan a fost ridicată de acasă și dusă la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2. În același dosar a fost adusă și Mariana Popa, patroana unui salon de înfrumusețare din Capitală, considerată complice. Potrivit anchetatorilor, Popa identifica potențiale victime chiar dintre clienții salonului - în special stomatologi și persoane cu venituri ridicate - și le promitea „o șansă unică" de a cumpăra apartamente sau mașini de lux la prețuri preferențiale, cu ajutorul unor persoane influente din OMV Petrom sau Transpeco Logistic&Distribution. Clienții erau presați să vireze banii cât mai repede, pentru a nu pierde oferta.

În acest fel, șase persoane ar fi fost înșelate cu aproximativ 550.000 de euro. După ce primea banii, Simona Stan nu mai putea fi contactată. În rarele ocazii când răspundea la telefon, devenea agresivă și ironiza victimele. „Acum nu mai ești milionar?!", i-ar fi spus unuia dintre medicii păgubiți. Alte persoane au relatat că li s-a transmis că „sunt săraci" pentru că își cer înapoi banii.

În documente apar și alte nume. Soțul Simonei Stan, angajat la Secretariatul General al Guvernului, este menționat, alături de Cristian Borcea, despre care inculpata susținea că îi este apropiat. „Nu le cunosc, nu le-am văzut în viața mea, nici pe doamna ministru, nici pe sora sa. Nu le-am văzut în viața mea. Nu am primit, până acum, vreo citație, dar dacă o să primesc o să mă duc și o să spun ce vă spun și vouă acum, că nu le-am văzut în viața mea. Fiecare trebuie să răspundă pentru ce face", a declarat Cristi Borcea, potrivit sursei citate.