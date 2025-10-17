Explozie extrem de puternică într-un bloc din Rahova. Planul roșu activat: Mai multe apartamente distruse între etajele 1 ș 5

O explozie extrem de puternică s-a produs vineri dimeața într-un Bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al capitalei. A fost activat planul roșu, victime multiple, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Potrivit acestora, până la acest moment sunt 11 persoane afectate: doi morți și 8 sau 9 persoane transportate la spital. Informațiile sunt în dinamică, numărul victimelor se poate modifica.

Elevii și cadrele didactice din liceul aflat în proximitatea locului producerii exploziei au fost evacuați. ISUBIF a transmis un mesaj RO-Alert către populatie pentru a evita circulația în zona de interventie a echjipajelor și respectarea recomandărilor transmise de autorități. În sprijinul forțelor care intervin la fața locului, au fost trimise si 2 echipaje canine pentru executarea misiunilor de căutare în incinta imobilului afectat. Din informațiile deținute la acest moment, din totalul persoanelor afectate 2 sunt decedate și alte 8 sunt transportate la spital pentru evaluare de specialitate.

Ministerul Sănătății: La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență! Se identifică numărul de paturi de ATI libere și coordonarea resurselor umane și materiale. În acest moment 9 victime au fost transportate la spitalele de urgență din București cu politraumă si 2 victime declarate decedate.

Un mesaj RoAlert a fost transmis în zonă. În urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuințe aflat în apropiere. O înregistrare video arată desprinderi ale elementelor de construcție de pe fațada clădirii. Un mesaj RO-ALERT a fost transmis locuitorilor din zonă.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a confirmat pentru Antena 3 ipoteza unei acumulări de gaze care a provocat explozia. "Știm că a fost din cauza unei acumulări de gaze dar nu avem detalii", a spus el. Potrivit acestuia, persoanele care au rămas fără locuințe în urma exploziei vor fi cazate în locuințe sociale ale Primăriei.

Ministerul Sănătății: În cazul exploziei din cartierul Rahova unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri. S-au constituit echipe de căutare și salvare. Din primele informații sunt posibil 2 persoane decedate, iar 5 victime au fost deja transportate la spitalele Universitar, Floreasca si Gr. Alexandrescu.

Două victime au fost declarate decedate, iar alte 4 victime sunt transportate la spital. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă.

Poliția Capitalei: "În urma producerii unei explozii, în Sectorul 5, polițiștii au intervenit de urgență pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative de intervenție. Polițiștii rutieri au implementat măsuri de deviere a traficului, în zona afectată, pentru a asigura fluidizarea circulației și este acordat sprijin la evacuarea persoanelor din zona de risc. De asemenea, se acordă sprijin pompierilor, astfel încât intervenția acestora să se desfășoare în condiții de maximă siguranță."

"Din informațiile mele a fost o acumulare de gaze, o explozie probabil în urma acestei acumulări de gaze", a declarat prefectul Capitalei Andrei Nistor într-o intervenție la Digi24. El a mai spus că tot liceul din apropiere trebuie evacuat. "Nu arată bine deloc", a mai spus el.

Oficial: In acest moment au fost identificate 2 persoane decedate si alte 4 ranite. Se continua actiunile de cautare-salvare. La caz au fost alocate resurse specifice pentru interventii cu victime multiple, containere cu echipamente pentru cautare victime sub daramaturi

Martorii oculari citați televiziunile de știri susțin că explozia s-ar fi produs puțin după ora 9. Nu se cunosc până la acest moment cauzele exploziei.

Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN.

Departamentul pentru Situații de Urgență: "Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție. "