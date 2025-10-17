Instanța Supremă dat posibilitatea apărării din cazul El Bourkadi Ahmed Sami să demonstreze că acesta nu este autorul dublului asasinat

Instanța Supremă a dat posibilitatea apărării din cazul El Bourkadi Ahmed Sami să demonstreze că acesta nu este autorul dublului asasinat
Postat la: 17.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Mărturisesc faptul că, deși m-a bucurat enorm și am apreciat în mod deosebit decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de a admite cererea de strămutare pe care am formulat-o în numele inculpatului El Bourkadi Ahmed Sami, nu aș fi scris nici un articol pe marginea acestui subiect, cu toate că ar fi trebuit salutată și punctată decizia mai mult decât corectă și normală a Instanței Supreme.
Citind în această dimineață articolul „Lovitură de teatru în dosarul dublei crime din Moara de Vânt ! Nimeni nu se aștepta la așa ceva !", articol publicat la data de 11.10.2025 pe site-ul „Dezvăluirea, anchete și reportaje", sub semnătura lui Alexandru Stan, m-am decis să scriu acest articol cu scopul de a nu lăsa fără o reacție fermă această manipulare grosolană a opiniei publice.
Este important de subliniat faptul că, sub titlul articolului, exact în dreptul numelui autorului, apare o căsuță albastră în care este scris extrem de vizibil „Cărți crime reale", fapt care induce cititorilor în mod eronat ideea că susținerile din cuprinsul articolului sunt reale, autorul dublului asasinat fiind El Bourkadi Ahmed Sami.
Titlul „Lovitură de teatru în dosarul dublei crime din Moara de Vânt ! Nimeni nu se aștepta la așa ceva !", relevă disperarea, atât a autorului articolului, precum și a magistraților care au săvârșit, nu doar o eroare judiciară imensă, ci și un veritabil abuz în serviciu, că, prin decizia de strămutare la Curtea de Apel Târgu Mureș, instanță complet independentă și imună față de zbaterile magistraților ieșeni abuzivi, adevărul va fi devoalat iar nevinovăția inculpatului El Bourkadi Ahmed Sami va fi dovedită mai presus de orice dubiu.
Prin Sentința Penală nr. 377, pronunțată la data de 25.09.2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea de strămutare formulată de către subsemnatul și a decis strămutarea dosarului de la Curtea de Apel Iași, la Curtea de Apel Târgu Mureș.
Este important de subliniat faptul că, „scoțând" dosarul din raza de influență a magistraților ieșeni, Înalta Curte de Casație și Justiție a acționat cu adevărat ca cel mai înalt for al Justiției din România și i-a redat tânărului El Bourkadi Ahmed Sami, cetățean canadian și marocan, speranța că, în sfârșit, va avea parte pentru prima dată de un proces echitabil.
Ceea ce s-a întâmplat până acum în acest dosar, atât în faza urmăririi penale, precum și în fața instanțelor de fond și apel, până la admiterea cererii de strămutare, nu are nicio legătură cu principiile care guvernează corecta desfășurare a procesului penal fiind o veritabilă mascaradă judiciară.
Având în vedere, pe de o parte, soluțiile de trimitere în judecată, de condamnare pe viață și de menținere a inculpatului în arest preventiv aproape 4 ani, cu toate că din probele administrate discreționar de către procurorul anchetator rezultă în mod indubitabil nevinovăția clientului meu, sintagma „mascaradă judiciară" folosită anterior pare mult prea blândă.
Fiind angajat de către familia clientului meu imediat după pronunțarea înfiorătoarei sentințe de condamnare pe viață a inculpatului pentru un dublu asasinat comis, cu siguranță alte persoane decât tânărul El Bourkadi Ahmed Sami, am studiat cu interes dosarul și am identificat, din păcate pentru prima dată, mai multe probe care dovedesc în mod irefutabil că nu inculpatul EL BOURKADI AHMED SAMI este autorul dublului asasinat :
1. Susținerea procurorului anchetator potrivit căreia victima de sex feminin nu a coborât deloc în living premergător momentului în care a fost ucisă este infirmată în cuprinsul Rechizitoriului de către o probă științifică indubitabilă, respectiv de către proba ADN - profil genetic.
La filele 34 - 49 din Rechizitoriu, sub titlul „Imaginea rezultatelor obținute în urma acestor rapoarte de expertiză genetică ADN", este inserat un tabel în care sunt prezentate rezultatele mijloacelor materiale de probă ridicate de la fața locului și urme recoltate.
Proba de la poziția nr. 20 din Tabel ne relevă mai presus de orice dubiu nu doar că victima de sex feminin a coborât în living premergător declanșării agresiunii, dar era în living chiar în acel moment !!!
La poziția nr. 20 din tabel sunt analizate petele brun roșcate ridicate între fotoliu și canapea, în camera de zi (living).
Rezultatul probei profil ADN ale Raportului IML Iași din 28.04.2022 ÎL SCOATE COMPLET DIN SCENA AGRESIUNII PE CLIENTUL MEU DEOARECE PROFILUL SĂU ADN ESTE EXCLUS :
„Sânge uman - profil genetic complex :
- Majoritar : victima M (1,09 x 1028 )
- Minoritar : victima F (2,16 x 1010 )
- EL BOURKADI AHMED SAMI - EXCLUS" !!!
Împotriva acestei probe științifice de netăgăduit, procurorul anchetator a emis Rechizitoriul iar instanța de fond l-a condamnat pe inculpat, cu o nonșalanță demnă de o cauză mai bună, la pedeapsa detențiunii pe viață.
2. A doua probă de netăgăduit pe care am descoperit-o cu prilejul studierii dosarului, este o probă tehnică care demonstrează fără dubiu faptul că acuzația potrivit căreia, după ce a ucis cele două victime în intervalul orar 23 20 - 2338 , a furat telefonul mobil al victimei de sex masculin, este falsă.
Așa cum rezultă din localizarea telefoanelor de către celulele GSM, victima de sex masculin era în viață la momentul la care inculpatul a părăsit celula din raza imobilului, respectiv ora 2316 !
Analizând datele menționate în Rechizitoriu în cuprinsul Tabelului în care sunt inserate informațiile despre numerele de telefon ale victimelor și ale inculpatului, perioada în care acesta se afla la locuința victimelor, numerele celulelor care au făcut identificarea, momentul ultimelor conexiuni ale fiecăruia dintre cele 3 numere, precum și observațiile oferite în dreptul fiecărui număr de telefon, se constată faptul că, la data de 08.12.2021 :
- numărul de telefona al victimei de sex masculin a avut ultima conectare/relaționare în rețea la ora de 23:40:57 GPRS - (internet).
- numărul de telefon al victimei de sex feminin a avut ultima conectare/relaționare în rețea la ora 23.08.45 - GPRS (internet).
- numărul de telefon al inculpatului, a avut ultima conectare/relaționare în rețea la ora de 23:16:41 - Apeluri + date.
Analiza și, implicit interpretarea corectă a acestor probe tehnice ne relevă, nu doar faptul că, la momentul la care inculpatul a părăsit locuința victimelor, acestea erau în viață, ci și faptul că, ulterior acestui moment, telefonul mobil al victimei de sex masculin, pretins furat de către clientul meu, a rămas în continuare în locuința victimelor, fapt confirmat fără dubiu de celula din zonă.
Împotriva acestei probe tehnice de netăgăduit, procurorul anchetator a emis Rechizitoriul iar instanța de fond l-a condamnat pe inculpat, cu o nonșalanță demnă de o cauză mai bună, la pedeapsa detențiunii pe viață.
3. Pentru a justifica agresivitatea excesivă de care a dat dovadă cel/cei care a/au comis cu adevărat masacrul, procurorul anchetator susține faptul că, fiind sub influența gazului ilariant în momentul în care inculpatul a fost deranjat de faptul că victima de sex masculin i-a făcut o poză și a râs de el, inculpatul și-a pierdut cumpătul și cu o ferocitate extremă a ucis cele două victime.
Protoxidul de azot (N2O), cunoscut sub denumirea populară de gaz ilariant, este o substanță cu efecte farmacodinamice bine cunoscute, utilizată atât în context medical (analgezie și sedare), precum și recreațional.
Dovada elocventă a faptului că o persoană aflată sub influența gazului ilariant, sub nicio formă nu este capabilă să săvârșească o asemenea grozăvie, rezultă din analiza efectelor pe care această substanță le are :
- este un depresor al sistemului nervos central (SNC) ;
- acționează prin antagonism asupra receptorilor NMDA, ducând la o scădere a activității neuronale, la afectarea memoriei și a controlului motor ;
- euforie, râs spontan ;
- distorsiuni ale percepției vizuale și auditive ;
- somnolență ;
- inhibă activitatea corticală, conducând la pasivitate, nicidecum la furie.
- reducerea tonusului muscular și a forței fizice generale ;
- protoxidul de azot nu este halucinogen și nu produce delir paranoid, psihoză sau halucinații vizuale/auditive agresive, precum produc consumul de LSD sau ketamină.
Analiza efectelor pe care le produce gazul ilariant demonstrează neechivoc incompatibilitatea acestuia cu un comportament agresiv.
Perioada de timp în care se manifestă efectele gazului ilariant, respectiv 30 secunde - 1 minut, exclude orice susținere care se vrea a fi pertinentă referitoare la faptul că o persoană ar fi săvârșit acest masacru cu o agresivitate excesivă accentuată de gazul ilariant consumat cu mult timp înainte așa zisei agresiuni.
O persoană aflată sub influența gazului ilariant, sub nicio formă nu poate dezvolta forța necesară uciderii a două persoane, cu atât mai mult cu cât fiecare victimă era semnificativ mai puternică/solidă decât inculpatul.
Sunt convins de faptul că, magistrații Curții de Apel Târgu Mureș investiți cu soluționarea acestui complex dosar, nu doar că vor analiza cu atenție și răbdare toate probele / excepțiile invocate de mine în apărarea clientului meu, dar vor lua și o decizie corectă care să se raporteze exclusiv la reala situație de fapt și la probele legal administrate.
Primul termen în fața Curții de Apel Târgu Mureș, stabilit pentru data de 20.10.2025, va însemna, cu siguranță, și revenirea la normalitate și legalitate.
Avocat Florin Constantin Durgheu
-
