A fost descoperita sursa de energie invizibilă a Universului: Inel dublu gigantic descoperit în spațiu, mai mare decât Calea Lactee

La șapte miliarde de ani-lumină distanță, astronomii au observat un fenomen rar: două cercuri gigantice de energie plutind în jurul unei galaxii îndepărtate. O descoperire uimitoare care ar putea dezvălui noi secrete despre nașterea galaxiilor.

Imaginați-vă două cercuri enorme de lumină, atât de vaste încât ar face Calea Lactee să pară un punct minuscul. Aceste cercuri nu strălucesc cu lumină vizibilă, ci cu unde radio, un tip de radiație invizibilă ochilor noștri, pe care doar radiotelescoapele o pot detecta. Iată ce au descoperit astronomii și pasionații de astronomie: cel mai puternic și îndepărtat „cerc radio ciudat" observat vreodată, relatează CNN.

Aceste „cercuri radio ciudate" sunt structuri rare, descoperite pentru prima dată în 2019. Încă nu se știe exact ce le provoacă. Aceasta, denumită RAD J131346.9 500320, este excepțională: este compusă din două inele gigantice imbricate, ca două bule suprapuse. Fiecare măsoară aproape un milion de ani-lumină în diametru, de aproximativ zece ori mai mare decât galaxia noastră.

Oamenii de știință estimează că această galaxie se află la mai mult de șapte miliarde de ani-lumină distanță: cu alte cuvinte, lumina pe care o primim astăzi de la ea a provenit într-un moment în care Universul avea mai puțin de jumătate din vârsta sa actuală. Pentru Dr. Ananda Hota, cercetător principal al studiului publicat în revista „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society", aceste structuri „sunt printre cele mai extraordinare și frumoase obiecte pe care le-am văzut vreodată în spațiu". El a adăugat pentru CNN: „Cercurile radio impare ar putea conține indicii vitale despre modul în care galaxiile și găurile negre evoluează împreună."

Dar de unde provin aceste inele? Cercetătorii au mai multe ipoteze. Poate că sunt rezultatul unor vânturi galactice gigantice, acele fluxuri imense de materie expulzate de galaxie. Alții cred că ar putea fi o relicvă a energiei antice, rămășițele unui fenomen acum dispărut. Sau chiar o sursa de energie invizibilă a Universului actual.

Ceea ce face ca această descoperire să fie și mai remarcabilă este faptul că a început datorită entuziaștilor care au participat la un proiect de colaborare numit RAD@home. Prin scanarea imaginilor cerului radio realizate de un mare sistem de antene europene (LOFAR), au observat aceste două inele ciudate. Cercetătorii profesioniști au confirmat apoi descoperirea.

Oamenii de știință vor studia acum aceste inele pentru a încerca să înțeleagă cum se formează și ce ne spun despre galaxii. Instrumente viitoare, cum ar fi giganticul radiotelescop Square Kilometre Array, aflat în construcție în prezent, ar putea dezvălui în curând alte inele similare. (Paris Match)