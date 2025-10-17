În medie, la fiecare trei zile ale lui 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. 46 femei ucise, 43 de tentative. Ce județe sunt cele mai periculoase
Postat la: 17.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Datele solicitate și centralizate de la 42 de Parchete din țară arată că 77 de cazuri din 89, omor și tentativă de omor ale unor bărbați asupra femeilor, intră în categoria femicidului, potrivit unui articol realizat de siteul de investigații Snoop.
La fiecare 3 zile, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. Sunt luate în calcul doar situațiile în care infracțiunea a fost raportată autorităților și înregistrată de acestea. În 46 de cazuri, femeile au murit. Snoop a centralizat toate cazurile de omor ale unor bărbați asupra unor femei de la începutul lui 2025 și până în septembrie și tentativele în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2025.
Femicidul înseamnă uciderea intenționată a unei femei sau fete, adesea comisă de către un bărbat / partener intim, ca urmare a unor sentimente de ură, conform ONU, OMS și Convenției de la Istanbul. Astfel, Snoop a inclus la femicid cazurile în care au fost omorâte partenere de viață, foste partenere sau rude de sex feminin.
În 23 de județe și în București a avut loc cel puțin un omor, adică aproape două treimi din județele din țară. Dacă luăm în considerare doar tentativele (6 județe), mai rămân 13 județe unde parchetele nu au raportat nici crime, nici încercări. Cu alte cuvinte, mai puțin de o treime din total.
Județul în care au existat cele mai multe crime și tentative este Iași, cu 10 (2 femei omorâte, 8 tentative). Urmează Bucureștiul, cu o crimă și 8 tentative (9, în total). Pe trei e Prahova, cu 4 crime și 3 tentative. 28 de omoruri au fost în mediul rural, 18 în mediul urban. 19 tentative de omor au fost în mediul rural, 24 - în mediul urban. În total, 47 de situații în mediul rural, 42 în mediul urban.
Andreea Braga, Centrul FILIA, atrage atenția asupra nevoii urgente de prevenție, ca statul să nu mai intervină după tragedie. „E foarte important să ne uităm mai ales la firul ierbii în orașele mici, în localități, în ce măsură există suficiente resurse umane care să adreseze și această problemă pe zona de prevenire și pe zona de suport pentru victimele violenței domestice".
Conform coeficienților de criminalitate specifică pentru anul 2024, Iași (locul 3), București (locul 1) și Prahova sunt în prima treime la gradul de criminalitate pentru anul trecut, având o rată „ridicată". Coeficientul se calculează raportând totalul diverselor infracțiuni (nu doar omor) din respectivul județ la populația acestuia.
Cele mai multe femei au fost ucise, în 2025, în județul Prahova - patru. Același număr este și în județul Brăila. Două dintre crime au avut loc chiar în orașul Brăila. Cel mai mic indice de criminalitate, în 2024, a fost în Tulcea (18,02) și Covasna (20,80), cele mai mici județe din România după populație, care au zero crime împotriva femeilor și zero tentative în 2025.
În unele cazuri, femeile însă nu raportează tentativele care au loc în intimitatea casei. Din frică, din rușine sau chiar din neîncrederea că autoritățile le pot ajuta și sprijini pe mai departe.
Diana Ionescu, juristă și lector la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, despre cum nu sunt protejate victimele violențelor: „Legătura dintre poliție, parchet, DGASPC-uri e ceva foarte îndepărtat. (...) Și de aici uitați, spre exemplu, ce efect. Pe lângă faptul că victima rămâne în victimizare, că ea nu se ridică, că nu are suport, în multe cazuri ele revin și dau declarații diferite și multă lume vine și spune că s-au dus la început, au depus plângere, după care și-au schimbat declarațiile".
„Dacă victima nu a avut parte de suport și consiliere, ea nu reușește singură să-și mențină această linie de ieșire din violență. Și se duce, își retrage plângerea sau nu continuă, nu cere prelungirea ordinului de protecție și rămâne în acea stare care poate să ducă și până la femicid până la urmă."
