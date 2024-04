Mai putina lume stie ca Chicago, Illinois, a fost orasul din SUA unde a luat fiinta Partidul Comunist American (PCA), in 1919. Odata cu ceea ce s-a numit "Vânătoarea de vrajitoare", o uriasa actiune a serviciilor secrete de a "deconspira" comunisti si spioni sovietici, PCA a fost desfiintat.

Pana in acest an. Odata cu nemultumirea americanilor fata de sistemul din ce in ce mai opresiv, mai anti-democratic, Partidul Comunist American a renascut. In Chicago se intalnesc din nou, la aproape 100 de ani, afise de propaganda comunista, pe zidurile cladirilor, in statii de autobuz, ca reactie mai ales impotriva Partidului Democrat.

Pe de alta parte, si in alte orase americane se semnaleaza o ofensiva comunista, pe care "democratii" o pun pe seama interventiei rusilor, "care doresc un nou amestec in alegerile din SUA", insinuand ca Donald Trump ar dori "sa instaureze un comunism de tip sovieto-chinez".

Fotografia este dintr-o statie de autobuz din Ashland Avenue din Chicago. Mai multe despre Partidul Comunist din SUA AICI.