SALROM - proiect nou în valoare de 250.000.000 euro depus în vederea accesării de fonduri europene pentru procesarea grafitului de la Baia de Fier

COMUNICAT DE PRESĂ SALROM. În data de 25.09.2025 Comisia Europeană a lansat cel de-al doilea Apel pentru propuneri de proiecte strategice, în marja Regulamentului (UE) 2024/1252 al Parlamentului European și al Consiliului, din 11 aprilie 2024, privind instituirea unui cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice. Deși data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte a fost stabilită pentru 15.01.2026, SALROM a depus deja, în data de 07.11.2025, o nouă Cerere de finanțare referitoare la procesarea prin metode moderne a șisturilor grafitoase extrase din zona Baia de Fier, jud. Gorj.

Proiectul vizează realizarea, la Baia de Fier (Gorj), a unei unități integrate care transformă concentratul de grafit în produse pentru anod (CSPG) conforme cu specificațiile industriei litiu-ion, printr-un flux tehnologic modern: micronizare, sferoidizare, clasificare, purificare (termică și/sau chimică), acoperire cu carbon și control al calității cu trasabilitate completă.

Prin această investiție, Baia de Fier intră pe harta strategică a materialelor pentru tranziția energetică a UE, cu integrare pe verticală în România - de la concentrat la material battery-grade - și trasabilitate la nivel de lot, în linie cu obiectivele CRMA privind securitatea aprovizionării și conformitatea ESG. Configurația propusă, susținută de modernizarea utilităților și a sistemelor de mediu (circuit închis al apei unde este posibil, captare și tratare a emisiilor, management responsabil al deșeurilor), răspunde cerințelor stricte ale producătorilor europeni de celule și contribuie direct la reziliența lanțurilor valorice pentru tehnologii de energie curată.



Avantajul competitiv rezultă din tehnologia completă și calibrată pentru anod - de la modelarea controlată a particulelor și purificare la niveluri foarte scăzute de impurități, până la acoperirea cu carbon pentru performanță electrochimică - dublată de laboratoare și sisteme digitale pentru QA/QC și trasabilitate (MES/SPC/APC).

Impactul economic și tehnologic este substanțial: investiția aduce industrializare modernă în Gorj, formare de competențe pentru operarea liniilor de sferoidizare, purificare și coating, precum și alfabetizare digitală pentru controlul proceselor. Programul de instruire și certificare QA/QC, împreună cu comisionarea etapizată a echipamentelor, susțin o rampă sigură către producție și consolidează capacitatea României de a livra materiale avansate în Uniunea Europeană.

Pentru operarea noilor echipamente și tehnologii de procesare battery-grade, SNS S.A. (Salrom) va recruta și forma un număr suplimentar de aproximativ 300 de angajați, specializați în operarea echipamentelor avansate și managementul proceselor automatizate.

În paralel, sub coordonarea Directorului General Constantin-Dan DOBREA, echipa Salrom lucrează la un proiect de reciclare care va fi depus până la închiderea apelului. Inițiativa urmărește recuperarea și re-calificarea grafitului și a altor materiale critice din fluxuri secundare și deșeuri de baterii, cu integrare operațională la Baia de Fier (pre-tratamente, purificare, calificare), pentru a reduce amprenta de carbon și a întări economia circulară pe lanțul european al bateriilor.



Prin combinația dintre integrare industrială în UE, capabilități tehnologice avansate cu validare rapidă și disciplină ESG, proiectul de la Baia de Fier consolidează poziția Salrom ca furnizor european de materiale pentru baterii și sprijină obiectivul Uniunii de securizare a aprovizionării cu materii prime critice pentru tehnologiile de energie curată.

Reamintim că, SALROM are un prim proiect aprobat și inclus în lista celor 47 de proiecte declarate de nivel strategic de către Comisia Europeană, la primul Apel lansat. Primul proiect implică extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii. Proiectul include dezvoltarea de infrastructură necesară pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută (șisturile grafitoase) în grafit de înaltă puritate esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei. Suma solicitată și aprobată - 198.306.135 Euro.

Director General

Constantin-Dan DOBREA