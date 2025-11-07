SALROM - proiect nou în valoare de 250.000.000 euro depus în vederea accesării de fonduri europene pentru procesarea grafitului de la Baia de Fier
Postat la: 07.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
COMUNICAT DE PRESĂ SALROM. În data de 25.09.2025 Comisia Europeană a lansat cel de-al doilea Apel pentru propuneri de proiecte strategice, în marja Regulamentului (UE) 2024/1252 al Parlamentului European și al Consiliului, din 11 aprilie 2024, privind instituirea unui cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice. Deși data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte a fost stabilită pentru 15.01.2026, SALROM a depus deja, în data de 07.11.2025, o nouă Cerere de finanțare referitoare la procesarea prin metode moderne a șisturilor grafitoase extrase din zona Baia de Fier, jud. Gorj.
Proiectul vizează realizarea, la Baia de Fier (Gorj), a unei unități integrate care transformă concentratul de grafit în produse pentru anod (CSPG) conforme cu specificațiile industriei litiu-ion, printr-un flux tehnologic modern: micronizare, sferoidizare, clasificare, purificare (termică și/sau chimică), acoperire cu carbon și control al calității cu trasabilitate completă.
Prin această investiție, Baia de Fier intră pe harta strategică a materialelor pentru tranziția energetică a UE, cu integrare pe verticală în România - de la concentrat la material battery-grade - și trasabilitate la nivel de lot, în linie cu obiectivele CRMA privind securitatea aprovizionării și conformitatea ESG. Configurația propusă, susținută de modernizarea utilităților și a sistemelor de mediu (circuit închis al apei unde este posibil, captare și tratare a emisiilor, management responsabil al deșeurilor), răspunde cerințelor stricte ale producătorilor europeni de celule și contribuie direct la reziliența lanțurilor valorice pentru tehnologii de energie curată.
Avantajul competitiv rezultă din tehnologia completă și calibrată pentru anod - de la modelarea controlată a particulelor și purificare la niveluri foarte scăzute de impurități, până la acoperirea cu carbon pentru performanță electrochimică - dublată de laboratoare și sisteme digitale pentru QA/QC și trasabilitate (MES/SPC/APC).
Impactul economic și tehnologic este substanțial: investiția aduce industrializare modernă în Gorj, formare de competențe pentru operarea liniilor de sferoidizare, purificare și coating, precum și alfabetizare digitală pentru controlul proceselor. Programul de instruire și certificare QA/QC, împreună cu comisionarea etapizată a echipamentelor, susțin o rampă sigură către producție și consolidează capacitatea României de a livra materiale avansate în Uniunea Europeană.
Pentru operarea noilor echipamente și tehnologii de procesare battery-grade, SNS S.A. (Salrom) va recruta și forma un număr suplimentar de aproximativ 300 de angajați, specializați în operarea echipamentelor avansate și managementul proceselor automatizate.
În paralel, sub coordonarea Directorului General Constantin-Dan DOBREA, echipa Salrom lucrează la un proiect de reciclare care va fi depus până la închiderea apelului. Inițiativa urmărește recuperarea și re-calificarea grafitului și a altor materiale critice din fluxuri secundare și deșeuri de baterii, cu integrare operațională la Baia de Fier (pre-tratamente, purificare, calificare), pentru a reduce amprenta de carbon și a întări economia circulară pe lanțul european al bateriilor.
Prin combinația dintre integrare industrială în UE, capabilități tehnologice avansate cu validare rapidă și disciplină ESG, proiectul de la Baia de Fier consolidează poziția Salrom ca furnizor european de materiale pentru baterii și sprijină obiectivul Uniunii de securizare a aprovizionării cu materii prime critice pentru tehnologiile de energie curată.
Reamintim că, SALROM are un prim proiect aprobat și inclus în lista celor 47 de proiecte declarate de nivel strategic de către Comisia Europeană, la primul Apel lansat. Primul proiect implică extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii. Proiectul include dezvoltarea de infrastructură necesară pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută (șisturile grafitoase) în grafit de înaltă puritate esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei. Suma solicitată și aprobată - 198.306.135 Euro.
Director General
Constantin-Dan DOBREA
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum umflă firmele prețurile artificiale pentru a lua bani de la buget. Schema din energie explicată de experți
Grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie, este acuzat ca a crescut in mod artificial prețul energiei ...
-
Percheziţii la combinatul Liberty Galaţi: 300 milioane euro - delapidaţi cu ajutorul Gazprom Rusia
Procurorii Parchetului General si ofiteri de politie judiciara efectueaza sapte perchezitii domiciliare, vineri dimineat ...
-
Meta, firma-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, câștigă o avere din avalanșa de reclame frauduloase, arată documente interne. Ce spune compania
Documentele interne ale Meta arata ca 10% din veniturile sale provin din reclame frauduloase sau potențial frauduloase, ...
-
Google trage un semnal de alarmă. Virusurile create cu inteligență artificială pot învăța singure să se ascundă
O noua generație de atacuri cibernetice pune pe jar experții in securitate. Potrivit unui raport al echipei Google Threa ...
-
Detaliile întâlnirii de la Guvern dintre Bolojan și controversatul om de afaceri Fănel Bogoș: "După 15 minute, discuţia s-a încheiat"
Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, ca, in data de 23 septembrie, Mihai Barbu, presedint ...
-
Parlamentul Bulgariei investighează "influența ocultă" a lui George Soros. Inițiativa aparține unui oligarh sancționat pentru corupție
Parlamentul Bulgariei a decis sa investigheze presupusa influența a miliardarului american George Soros in viața politic ...
-
Sechestru pe averea prietenului milionar a lui George Simion. Procurorii îi aduc acuzații grave
Afacerile lui milionarului Vasile „Sile" Pușcaș au intrat din nou in vizorul procurorilor, dupa ce s-au instituit ...
-
Frigiderul tău face zgomot noaptea? Află de ce modelele incorporabile sunt (aproape) mute
E liniște in toata casa. Doar frigiderul pare ca traiește o viața paralela. Zumzaie, vibreaza, pocnește discret, ca un m ...
-
UE se pregătește pentru un potențial conflict cu Rusia: Bruxelles-ul lucrează la un Schengen militar
Bruxelles-ul ia masuri pentru a reduce birocratia si a construi un „Schengen militar" pentru transportul rapid al ...
-
Afaceristul Fănel Bogoș, reținut de procurorii DNA. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la Bolojan
Omul de afaceri vasluian Fanel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost scos in catușe miercuri seara din sediul D ...
-
Situație halucinantă la Guvern: OUG pentru gestionarea urșilor ajunge să pedepsescă oamenii care se ocupă de păduri
Modificarile la OUG 81, cea care reglementeaza intervenția și gestionarea populației de urși, se genereaza un paradox. A ...
-
Stenograme incendiare Rețeaua rezerviștilor din SRI și SIE urma să-l scoată pe Călin Georgescu din țară: Ce plan au pus la cale
Ies la iveala detalii incendiare in urma unor percheziții facute, miercuri, de DNA, in mai multe județe. Fostul candidat ...
-
Premierul Bolojan, pomenit în stenogramele DNA: Guvernul confirmă întâlnirea cu afaceristul din Vaslui
Cancelaria Guvernului a confirmat ca pe 23 septembrie a avut loc, la Palatul Victoria, o audiența solicitata „pe c ...
-
ANAF a spart o rețea de fraudă fiscală: 55 de milioane de lei au fost sifonate
ANAF anunta ca a descoperit o frauda fiscala de peste 55 de milioane de lei. Patru firme au pus la punct un mecanism com ...
-
Crăciunul care unește Europa la Băneasa Christmas World
Sute de mii de luminițe, decoruri spectaculoase și o atmosfera de poveste transforma nordul Capitalei intr-o destinație ...
-
The American Conservative: Kievul, suspectat de sabotaj împotriva UE, în speță a României și Ungariei
Exploziile și incendiile de la rafinariile de petrol din Ungaria și Romania ar putea fi acte de sabotaj organizate de Ki ...
-
Giulgiul de la Torino implineste o profetie din Apocalipsa 22:4 aratand fără tăgadă ca este lințoliul divin al Fiului
O descoperire uluitoare pe Giulgiu din Torino, in care se presupune ca a fost invelit Iisus dupa ce a fost dat jos de pe ...
-
Nicușoare, tu ce ai înțeles de aici? Congresul SUA acuză Pentagonul că a ascuns retragerea trupelor americane din România
Într-un rar moment de unitate intre republicani și democrați, Congresul SUA a criticat dur Pentagonul pentru lipsa ...
-
Memoria noastră se stocheaza inafara creierului in țesătura universului si nu depinde de spatiu si timp
"Ce se intampla daca amintirile tale nu sunt stocate in creierul tau?", isi pune intrebarea celebrul cercetator, matemet ...
-
Oamenii de știință tocmai au dezvăluit cum arată de fapt un foton, iar acest lucru schimbă totul! VIDEO
Nu este un punct. Nu este o sfera. Este un camp electromagnetic tridimensional care se propaga prin spațiu și timp. Dece ...
-
Amenințarea Cuantică: O Apocalipsă Digitală se anunță la orizont. Computerele viitorului vor sparge orice chei de criptare, inclusiv parolele si protectiile bancare
În viitorul nu prea indepartat, lumea digitala așa cum o cunoaștem ar putea face fața unei schimbari fundamentale. ...
-
Cum se calculează prețul final al gigacaloriei. Câți bani vor scoate din buzunar bucureștenii pentru căldură iarna aceasta
Prețul pe care il vor plati bucureștenii pentru caldura livrata in apartamentele care sunt racordate la sistemul central ...
-
Cine este bărbatul care s-a împușcat în cap în timp ce făcea live pe TikTok - A făcut parte dintr-o comunitate din Neamț
Barbatul care s-a impușcat in cap in timpul unui live pe o rețea de socializare este Simion Stan, fost președinte și lid ...
-
Bolojane, uite aici "austeritate"! O țară uriașă va oferi 3 ore pe zi de energie gratuită tuturor cetățenilor
Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solara gratuita in fiecare zi gospodariilor, inclusiv celor fara panour ...
-
Primar musulman la New York. Favoritul lui Donald Trump pierde alegerile la limită. Democrații revin cu o victorie spectaculoasă
Zohran Mamdani, un socialist democratic in varsta de 34 de ani, a caștigat alegerile pentru primarul orașului New York, ...
-
Fizicienii au depășit viteza luminii fără a încălca legile lui Einstein. Cum a fost posibil?
Cercetatorii de la Universitatea din Rochester au transmis cu succes informații mai rapid decat lumina printr-o „b ...
-
A fost atinsă singularitatea in protectia informatiei: China a spart criptarea RSA cu un computer cuantic amenințând securitatea globală a datelor VIDEO
O echipa din China tocmai a demonstrat ca matematica din spatele criptarii RSA incepe sa se supuna voinței domeniului cu ...
-
Dan Diaconescu cere 10 milioane de euro de la Realitatea TV, Maricel Păcurariu și Anca Alexandrescu pentru folosirea mărcii „Televiziunea Poporului"
Scandal media de proporții: Dan Diaconescu, fondatorul OTV și fost realizator al emisiunii „Dan Diaconescu Direct" ...
-
Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval italian. Ce le-a spus salvatorilor
Roma a trait luni, 3 noiembrie, o zi de coșmar, marcata de prabușirea unei porțiuni a turnului medieval Torre dei Conti, ...
-
Ministerul Finanțelor anunță măsuri radicale in cazul BID: "Conducerea va fi schimbată"
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), singura banca de dezvoltare deținuta integral de statul roman, va trece printr- ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu