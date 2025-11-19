Scandalul AMEPIP continuă: Un candidat la conducere contestă în instanță procedura de selecție. România riscă sa piardă 330 de milioane de euro

Un candidat la conducerea AMEPIP contestă în instanță procedura de selecție. Acesta a depus contestația la Curtea de Apel, secția de Contencios Administrativ și fiscal, cerând formularea unei ordonanțe preşedințiale, prin care solicită:

suspendarea procedurii de selecție pentru funcțiile de preşedinte și vicepreşedinti ai AMEPIP;

suspendarea interviurilor individuale (Etapa II) și a oricăror acte subsecvente; - suspendarea Raportului final al procedurii de selecție;

suspendarea deciziilor prim-ministrului de numire, în măsura în care acestea a fost emise sau sunt iminente;

obligarea Comisiei de selecție la reevaluarea dosarului în conformitate cu HG 617/2023.

Acesta susține în contestație: "La data de 05.11.2025 am depus dosarul de candidat nr. 17/34049/05.11.2025 pentru funcția de preşedinte/vicepreşedinte al AMEPIP, în termenul-limită stabilit prin procedura derulată de Secretariatul General al Guvernului, conform OUG 109/2011 și HG 617/2023. În procedura anterioară, derulată în februarie 2025, comisia de selecție, cu același expert recrutor independent, au constatat îndeplinirea criteriului prevăzut de art. 16 alin. (2) lit. b) din HG 617/ 2023 privind organizarea si funcționarea AMEPIP, cu referire la experiența profesională și managerială prin Decizia comisiei nr. 71/27.02.2025.

În mod surprinzător și contrar legii și metodologiei privind selecția conducerii AMEPIP, în noua procedură dosarul meu a fost respins prin Decizia nr. 81/11.11.2025, pe motivul pretinsei neîndepliniri a acelorași criterii deși situația experienței profesionale nu s-a schimbat dimpotrivă.

Am formulat contestație înregistrată la SGG sub nr. 17/35102/13.11.2025 însoțită de note scrise (nr. 17/35270/14.11.2025). Comisia de soluționare a contestațiilor având termen limită de soluționare 18.11.2025.

Cu toate acestea, Comisia de selecție a continuat în mod abuziv procedura, anunțând public în data de 13.11.2025 lista finală a dosarelor de candidatură calificate, trecând la Etapa a II- a programând interviurile individuale în data de 18.11.2025, admițând 5 candidați dintre care unul a depus dosarul după termenul-limită de 06.11.2025".

AMEPIP va desfășura pe 20 noiembrie interviurile pentru selecția președintelui și a vicepreședinților AMEPIP, la sediul Secretariatului General al Guvernului, București. Vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în lista candidaților.

Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

analiza conținutului dosarului de candidatură

evaluarea criteriilor/competențelor din grila de evaluare

analiza și evaluarea scrisorii de intenție a candidatului

Desfãșurarea propriu-zisã a interviului se va efectua prin adresarea de întrebãri situaționale și/sau exerciții situaționale specifice postului și care vor evalua criteriile descrise în grila de evaluare, respectiv competențele, așa cum sunt acestea definite în legislația privind Guvernanța Corporativă: Competențele = combinația de cunoștințe, aptitudini, experiențã și comportament necesare pentru a îndeplini cu succes rolul.

Acordarea punctajului efectiv se va face de către fiecare dintre membrii comisiei de selecție, prin compararea răspunsului oferit de fiecare candidat cu descriptorii (indicatorii) care definesc fiecare criteriu/competență evaluată prin interviu, prin cele 5 (cinci) valori de la 1 la 5, valori care reprezintă nivelul de dezvoltare al fiecărei dintre competențe.

Punctarea răspunsurilor candidaților din cadrul interviului se face pe fișa individuală: se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în grila de evaluare și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în profilul candidatului.

Interviul are loc la data prevăzută în anunțul privind selecția candidaților, pe baza următoarelor criterii de evaluare: a) competențe în domeniul guvernanței corporative; b) competențe în administrația publică; c) competență managerială; d) viziune şi planificare strategică; e) capacitate de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora; f) abilități de comunicare şi negociere; g) capacitate de analiză şi sinteză; h)abilități de relaționare; i) experiență de lucru în cadrul sau în colaborare cu organizații internaționale.

Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de 60 de minute pentru derularea interviului individual. Evaluarea candidaților se va realiza de către Comisia de selecție, împreună cu expertul independent. Fiecare membru al Comisiei de selecție și expertul independent vor adresa cel puțin o întrebare fiecărui candidat.

Potrivit informațiilor de pe site-ul SGG, șase candidați vor susține interviul. Printre aceștia este și candidatul cu dosarul Nr. 17/34256 depus după termenul limită legal, prevăzut în anunțul selecție de 06.11.2025, potrivit surselor noastre.